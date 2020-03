Toti Pasman durísimo contra Alberto Fernández por la Cadena Nacional

"¿Para qué volver loca a la gente y hacer un resumen de obviedades que ya sabíamos?", criticó el periodista deportivo. Fuente: Archivo

Apenas terminó la cadena nacional en la que Alberto Fernández dio precisiones sobre las medidas para controlar el coronavirus , Toti Pasman criticó al presidente por considerar su mensaje como algo "totalmente innecesario".

"No dudo de la buena intención del presidente pero me pareció totalmente innecesario porque no dijo nada que yo no sepa. Cuando anunciás una cadena nacional para decirnos todas las cosas que ya sabemos, que hay que lavarse las manos, que los afectados son los mayores de 65 años, que están cancelados los vuelos, algo que ya sabíamos desde el mediodía, y que va a poner precios máximos para el alcohol en gel, hacelo y listo", cuestionó el conductor de Fútbol 910 por radio La Red.

"¿Para qué una cadena nacional? Dijo cosas que se habían dicho todo el día, lo dijeron todos, no hay nada nuevo. Fue totalmente innecesario, no aportó nada nuevo, no dio información nueva, ¿para qué volver loca a la gente y hacer resumen para saber obviedades que ya sabíamos? Había dado notas con colegas en otras radios, ya está", sostuvo, y cerró: "La verdad no estoy de acuerdo, para este tenor de Cadena Nacional, me hubiese llamado a silencio".

El coronavirus en la Argentina

Los nuevos casos se registraron en la Ciudad y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Chaco. Se trata de tres casos no importados y otros siete con antecedentes de viaje al exterior.

Con respecto a los casos no importados, las autoridades indicaron que son personas del círculo íntimo de los primeros infectados. Es decir, aún no se han registrado casos autóctonos dentro del país.

Fernández firmó ayer el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la emergencia sanitaria a nivel nacional por un año y la obligatoriedad de la cuarentena para los argentinos que aterricen en el país provenientes de las "zonas afectadas" por la pandemia de Covid-19, que incluye a todos los países de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China, e Irán.

La medida incluyó la suspensión por 30 días de los vuelos internacionales de pasajeros provenientes de los países donde circula el virus.

El DNU firmado por el Presidente y el gabinete en pleno "regula una serie de medidas para evitar y mitigar el efecto de contagio y hacer lo necesario para controlar la pandemia".

Los casos confirmados de coronavirus ascendieron ayer en el mundo a más de 127.000. En tanto, los fallecimientos generados por el virus alcanzaron los 4700.