El desgarrador posteo de Malena Guinzburg por la pérdida de alguien muy querido: “No dabas más”

Son días tristes y de muchas emociones para Malena Guinzburg, puesto que tuvo que decirle adiós a quien fue su gran compañera durante los últimos 21 años: su querida gata Chavela. En medio del duelo, hizo uso de sus redes sociales y le dedicó un sentido posteo de despedida a su mascota. Rápidamente, sus amigos y fans le expresaron todo su apoyo en este difícil momento.

Con mucho dolor, la humorista le dijo adiós al animal que estuvo a su lado durante más de dos décadas. “Te voy a extrañar tanto Chave hermosa. Gracias por estos 21 años juntas”, escribió, junto a varios emojis de corazones rojos. “No dabas más, aguantaste un montón, ahora a descansar”, agregó.

Malena Guinzburg despidió a su gata Chavela, tras 21 años juntas (Foto: Instagram @mguinzburg)

En este sentido, la actriz le dedicó unas dulces palabras a Chavela y compartió cuáles son sus deseos: ”Que te toque un cielo lleno de atún y pollito, que tengas el calor que tenías abajo de la estufa o cuando nos acostábamos y tapábamos juntas. Que te hagan mimos como te haría yo. Te amo”.

Sus palabras estuvieron acompañadas por varias fotos, algunas fueron selfies de ambas y otras de la gata como única protagonista. En estas se pudo ver a ‘Chave’ posar dentro de una cesta de mimbre con toallas, mientras dormía y hasta en una de sus travesuras en la cocina.

El 20 de marzo la actriz había celebrado el cumpleaños número 21 de su mascota (Foto: Instagram @mguinzburg)

"Chave" tenía 21 años (Foto: Instagram @mguinzburg)

Rápidamente, amigos y colegas del medio de Guinzburg se pronunciaron al respecto y acompañaron en esta difícil etapa. “Te amo mi amor. Te vamos a extrañas Chave. Siempre van a estar juntas Male”, comentó Fer Metilli, su compañera en Somos las chicas de la culpa. “Abrazo enorme Male”, expresó Gastón Dalmau y María Abadí sumó: “Abrazote Male”. Asimismo, Georgina Barbarossa, Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán y María Carámbula también le hicieron llegar todo su apoyo.

Por otra parte, sus seguidores también le dejaron algunas palabras para acompañarla en este duro momento. “Abrazo al alma, ella siempre estará con vos”; “Lo siento mucho, querida Male. Ellos son todo”; “¡Abrazo grande! Se hicieron muy felices”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación.

Malena junto a su querida gata, Chavela (Foto: Instagram @mguinzburg)

La humorista compartió varias postales de su mascota para decirle adiós (Foto: Instagram @mguinzburg)

Guinzburg, por su parte, agradeció el cariño y apoyo que recibió y habló de cómo afronta la muerte de su gata. “Muchas gracias a todos por los mensajes; miles de mensajes”, expresó en un video que subió a sus stories de Instagram, en el que, además, contó que se fue a pasar unos días al campo.

“Triste, encima me agarró faringitis, estoy con dolor de garganta. No es psicosomático para nada, alergia, los ojos y acabo de entrar a casa y ahí me largué a llorar cuando vi el lugar donde estaba el plato de Chavela siempre. Fue una puñalada. Desde que vivo en esta casa está el plato de ‘Chave’ ahí, el del agua y el de la comida. Así qué bueno, empezar a acostumbrarse”, acotó, con la emoción a flor de piel.

Malena Guinzburg compartió un desgarrador posteo tras la muerte de su querida gata (Foto: Instagram @mguinzburg)

Malena y su gata estuvieron juntas por muchos años. El 20 de marzo, la actriz le había dedicado un dulce posteo en Instagram por su cumpleaños. “¡Díganle felices 21 años a Chavela! Acá un pequeño carrete con sus fotos, por lo menos de los últimos años. Hay más, pero en papel, es una señora grande. La primera foto de ahora. Así, viejita, hermosa”, manifestó en aquel entonces.