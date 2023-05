“Transformers: el despertar de las bestias” ya tiene fecha de estreno en streaming

escuchar

La séptima película de la saga Transformers llevará por nombre El despertar de las bestias y llevará al público a una aventura a través del mundo en la década de los 90 junto a los Autobots e introducirá una nueva generación de Transformers, los Maximals, en la batalla existente en la Tierra. entre Autobots y Decepticons.

Dirigida por Steven Caple Jr. y protagonizada por Anthony Ramos y Dominique Fishback, la película llegará a los cines de América Latina el 8 de junio del 2023. ¿Cuándo se podrá ver en streaming? En esta nota te contamos lo que se sabe hasta el momento.

Transformers: el despertar de las bestias llega a la plataforma de streaming (Foto Transformers: El despertar de las bestias)

Sobre la película

Transfomers: The Rise of the Beasts comenzó a crearse en marzo de 2019 cuando los guionistas de la franquicia empezaron a escribir el libreto a manera de secuela de la taquillera “Bumblebee”.

Trailer Transformers: el despertar de las bestias

El rodaje de El despertar de las bestias arrancó en junio del 2021 en Los Ángeles, California. Entre agosto y octubre el equipo se trasladó al Perú, donde se filmaron escenas en ciudades muy turísticas como Cusco, Ica (Nazca) y San Martín (Tarapoto). Las últimas tomas de la cinta se filmaron el 20 de octubre en Brooklyn y Montreal.

La trama de Tranformers 7 está ambientada en los años 90, cuando la lucha entre los Autobots y Decepticons se ve expandida por la adición de los Maximals y Terrocons. La película permitirá adentrarnos en el pasado de Optimus Prime y las circunstancias que lo llevaron a convertirse en el líder que conocemos.

¿Cuándo se verá en streaming?

Transformers: El despertar de las bestias se estrenará en cines en el siguiente calendario:

América Latina: 8 de junio de 2023.

Estados Unidos: 9 de junio.

Al ser distribuida por Paramount, en streaming, la cinta debería estrenarse por la plataforma oficial de esta empresa: Paramount+, que actualmente está disponible también en América Latina.

Transformers: el despertar de las bestias (Captura video)

De momento, no se sabe la fecha exacta de su llegada a la plataforma. Pero, como ocurrió con otros títulos importantes de su catálogo, su lanzamiento podría demorar varios meses, dependiendo del desempeño en taquilla del filme. Por ejemplo, Top Gun: Maverick, el lanzamiento más exitoso de Paramount en cines en 2022, se estrenó en mayo y se anunció su llegada al streaming recién para diciembre de este año.

Otras películas de “Transformers” en streaming

Estas son actualmente las cintas de “Transformers” que puedes ver en alguna plataforma de ‘video on demand’ formal:

Bumblebee: Paramount+

Paramount+ Transformers 2007: Netflix

Netflix Transformers: Revenge of the Fallen : Netflix

: Netflix Transformers: Dark of the Moon : Netflix

: Netflix Transformers: Age of Extinction: Netflix

Netflix Transformers: The Last Knight 2017: Netflix

Netflix Transformers Prime (Animada): HBO Max

