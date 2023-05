Dura dos horas y ya entró en el top 10 de Netflix: de qué trata el thriller psicológico que todos recomiendan

escuchar

“Estos niños necesitan amor y, nosotros, también. Seamos una familia”. La adopción, la religión y las frustraciones en torno a las relaciones humanas se plasmaron en un thriller psicológico que aterrizó en el gigante de streaming este viernes 26 de mayo. Con una duración de dos horas y rodado en una ciudad enigmática de España, Tin & Tina consiguieron sembrar el terror en los espectadores, que no dejan de recomendarla en las redes sociales: “Paranoia en estado puro”.

Lola (Milena Smith) y Adolfo (Jaime Lorente) son una pareja joven que sufre un inesperado aborto espontáneo en el día de su boda. Mientras atraviesa la tristeza por la pérdida de su bebé, la mujer asiste con su marido a un convento de monjas, donde viven niños en adopción. Así conoce a Tin (Carlos González Morollón) y Tina (Anastasia Russo), dos pequeños huérfanos de siete años que conquistan su corazón al instante. La encargada del procedimiento será Sor Asunción (Teresa Rabal).

Tin&Tina es una de las películas más vistas de Netflix en la Argentina

La película, que se rodó en la ciudad de Sevilla (Andalucía) en 2021 y tiene una duración de dos horas, fue dirigida por Rubin Stein, y se basó en el cortometraje homónimo del mismo creador, en 2013. El ambiente se inspiró en la España de la década de 1980. Además, antes de aterrizar en Netflix, Tin & Tina pasó por los cines españoles, donde se estrenó el 31 de marzo de 2023.

La película se posicionó en el top 10 de la Argentina Netflix

La producción consiguió escalar hasta los primeros puestos del ranking de Netflix en la Argentina, donde se sitúa actualmente en el segundo lugar, únicamente por detrás de Sangre y Oro, y seguida por 2 corazones.

En tanto, el elenco es reconocido. Mientras Lorente apareció en exitosas como Élite o La casa de papel, Smit dio vida a la periodista investigadora en La muñeca de nieve; producciones que lideraron también el ranking de series en el gigante de streaming tras su estreno, respectivamente. Los pequeños, por su parte, Morollón dio vida a uno de los hijos del actor español Santiago Segura en Padre no hay más que uno; mientras que Russo se encuentra en una de sus primeras apariciones en la pantalla chica y en su primer salto al cine.

Todos la recomiendan

El catálogo de Netflix varía de manera continua y los distintos géneros se van incluyendo en el ranking de la plataforma, pero también los espectadores suelen manifestar su opinión sobre las producciones a través de las redes sociales. En el caso de Tin & Tina, primaron los elogios y destacaron el terror que sintieron al ver este thriller psicológico.

“Si tienen un poco de tiempo en estos días, les recomiendo que vean Tin & Tina, que se estrenó en Netflix. Un thriller de terror original que logra ponerte nervioso y hace que no puedas apartar la mirada”, expresó un usuario. Y agregó: “Paranoia en estado puro”. “Desde El Resplandor, no hubo dos mellizos que me dieran tanto miedo”, señaló otro.

Un tercero advirtió: “Freddy, Jason, Alien, la bruja de Blair, la Monja y el infierno completo se quedan cortos ante estos dos muchachos”.

LA NACION