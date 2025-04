Del de Carrie Bradshaw al de Monica Geller: los diez vestidos de novia más icónicos del cine y la televisión

Blanco, marfil o celeste. Con velo, tiara o tocado. Encaje, piedras o estampa. A lo largo de las últimas décadas, Hollywood representó en la pantalla varias bodas que marcaron momentos icónicos y extremadamente esperados para los fanáticos. Pero, no todo gira en torno al “vivieron felices para siempre”, o a la torta de dos pisos o a los dramas de la fiesta, sino también a un detalle muy importante: el look de la novia. Porque no es solo por el vestido en sí mismo, sino lo que representa para la historia y cómo logra capturar la esencia del personaje. Carolina Herrera una vez dijo que un vestido de novia es “un detalle íntimo y personal para la mujer” que debe “reflejar la personalidad y el estilo de la novia”. Fue así como hubo varias piezas “de la ficción” que se convirtieron en sinónimo de moda e inspiraron a novias “de la vida real” para sus propias uniones maritales. A continuación una selección de diez icónicos vestidos de novia del cine y la televisión.

Es indiscutible que Carrie Bradshaw es un verdadero ícono de la moda. El personaje que interpretó Sarah Jessica Parker en Sex and the City lució algunos de los looks más memorables de la historia de la televisión y, como no podía ser de otra manera, su vestido de novia no fue uno más del montón.

El vestido de novia de Carrie Bradshaw en Sex and the city: la película fue diseñado por Vivienne Westwood (Foto: IMDb)

Para su boda fallida con Mr. Big (Chris Noth), en Sex and the City: la película (Sex and the City: The Movie), su personaje usó un diseño strapless escote corazón con corset y falda amplia en color marfil de Vivienne Westwood. Quince años después del estreno de la película, se recuperó la pieza para que Parker volviera a usarlo en la segunda temporada de And Just Like That, el reboot de la serie que se estrenó en Max en 2020.

El vestido de novia de la princesa Mia en El diario de la princesa 2 (Foto: IMDb)

Si hay una película que marcó a toda una generación, esa, sin dudas, fue El diario de la princesa (The Princess Diaries). En la segunda parte de la historia, que se estrenó en 2004, la princesa Mía, interpretada por Anne Hathaway, estuvo a punto de casarse con Andrew (Callum Blue) y lució un diseño off shoulder con manga francesa, encaje, cola y tul. Si bien el casamiento de la película tuvo un giro inesperado, el vestido de novia se convirtió en un look inolvidable.

Aparentemente, el vestido que diseñaron para la película pudo haber estado inspirado en una verdadera princesa. ¿En quién? En Clara de Bélgica, quien el 12 de abril de 2003, para su casamiento con el príncipe Lorenzo de Bélgica, usó un vestido muy similar al que eligieron para el personaje de Hathaway.

El vestido de la princesa Mía en El diario de la princesa 2 y el vestido que usó la princesa Clara de Bélgica en su boda (Foto: Instagram @royalfashionpolice)

3) Monica Geller en Friends

En el último episodio de la séptima temporada de Friends, Monica Geller (Courteney Cox) y Chandler Bing (Matthew Perry) se convierten en marido y mujer en una boda oficiada por Joey Tribbiani (Matt LeBlanc). ¿El vestido de la novia? Un clásico diseño con escote en V, ceñido a la cintura y con cola. Usó el cabello suelto, un velo blanco largo y llevó un ramo de rosas rojas.

El vestido de novia que usó Monica Geller para casarse con Chandler en Friends (Foto: IMDb)

La diseñadora de vestuario de Friends, Debra McGuire, contó en una entrevista con Racked que el vestido de novia de Monica fue un “suplicio” para ella. ¿El motivo? Aunque tenía muchas ganas de diseñarlo, disponía de poco tiempo para que quedara perfecto y afirmó que las actrices odiaban las pruebas de vestuario: “Courteney se probó mi vestido de novia [que yo había hecho], intenté subirle el cierre y no le quedaba. Así que lo saqué y le puse el de repuesto y le quedó como anillo al dedo. Ella dijo: “¡Es perfecto!”. Y yo dije ‘mie***‘!”.

4) Jo Stockton en Funny Face

El vestido de Audrey Hepburn en Funny Face (Foto: IMDb)

En esta lista no podía faltar un ícono de la moda como Audrey Hepburn. Para interpretar a Jo Stockton en la película de 1957 Funny Face, la cual coprotagonizó con Fred Astaire, la actriz usó un vestido de novia de cuello bote y falda amplia hasta la rodilla diseñado por Hubert de Givenchy.

Según British Vogue, este diseño inspiró a la cantante Ariana Grande para su boda con Dalton Gómez en 2021, 64 años después del estreno de la película. La intérprete de “Thank u, Next”, usó un vestido de Vera Wang con un velo blanco de tul con un moño en la parte superior, extremadamente parecido al que lució Hepburn en Funny Face.

El velo que usó Ariana Grande en su casamiento tenía un moño blanco, al igual que el que usó el personaje de Audrey Hepburn en Funny Face (Foto: Instagram @arianagrande)

5) Blair Waldorf en Gossip Girl

En el último episodio de la serie Gossip Girl, tuvo lugar una de las bodas más recordadas de la televisión. Blair Waldorf (Leighton Meester) y Chuck Bass (Ed Westwick) se casaron en la terraza Bethesda de Central Park, en Nueva York, en medio de una persecución policial. La “Queen B” usó un vestido celeste de Elie Saab de manga larga, con un cinturón y completamente bordado de piedras. En la cabeza usó una vincha con hojas de plata, un accesorio característico del personaje.

El vestido de novia de Blair Waldorf en Gossip Girl fue de Elie Saab (Foto: IMDb)

En diálogo con InStyle, Eric Daman, el diseñador de vestuario de la serie, dijo que cuando vio el vestido elegido pensó que era “absolutamente perfecto” para Blair Waldorf. “Tenía que transmitir la sensación de que el glamour del viejo mundo se fusionaba con la alta costura contemporánea”, señaló. A su vez, dijo que el tono de la pieza le recordó al que usó Wallis Simpson en su casamiento con Eduardo, el duque de Windsor en 1937.

6) Shelby Eatenton Latcherie en Magnolias de acero

El vestido de novia de Shelby en Magnolias de acero (Foto: IMDb)

Un personaje interpretado por Julia Roberts tampoco podía faltar en esta lista. Cuando interpretó a Shelby Eatenton Latcherie en la película de 1989 Magnolias de acero (Steel Magnolias) su personaje se casó con Jackson Latcherie (Dylan McDermott) y usó un vestido de novia clásico de la época.

Lució un voluminoso vestido off shoulder con flores y lazos rosados, ceñido a la cintura y con una hilera de botones forrados en la espalda. Tenía una falda amplia de varias capas y como toque final un moño gigante en la parte trasera de la pieza. Llevó el cabello semi recogido con un tocado blanco y un imponente velo.

7) Bella Swan en Amanecer Parte 1

Un vestuario de libro recreado en la pantalla grande. Carolina Herrera fue la encargada de confeccionar el vestido de novia para que Bella Swan (Kristen Stewart) se casara con el vampiro Eduard Cullen (Robert Pattinson) en la cuarta película de la saga Crepúsculo, Amanecer parte 1 (The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1). La diseñadora se inspiró en la descripción que la autora Stephenie Meyer hizo en el libro, pero tuvo en cuenta la personalidad, la novia y el estilo de su marca. ¿El resultado después de seis meses de trabajo? Una prenda en crepé, satén y encaje con 152 botones forrados en la espalda y 17 botones en cada una de las mangas.

El vestido de Bella Swan en Amanecer parte 1 fue diseñado por Carolina Herrera (Foto: X)

“Me encanta ese vestido. Me acuerdo cuando me lo puse. Me sentí como si me pusieran un vestido de novia de verdad, porque estaba escondida en una habitación con calefacción y pensaba ‘hace demasiado calor acá y se me está derritiendo el maquillaje’”, comentó Stewart en una entrevista para Who What Wear. Si bien comentó que en la vida real no lo usaría, reconoció que si alguna vez tuviera que usar un vestido de novia clásico “ese sería el indicado”.

8) Fran Fine en La niñera

El vestido de novia de Fran Fine en La niñera (Foto: Captura de video)

Otra boda memorable de la ficción fue la de Fran Fine (Fran Drescher) y Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy) en La niñera (The Nanny). La novia usó un vestido off shoulder de manga larga con un bordado de flores en el torso y una falda amplia estampada. Llevó el cabello recogido en el conocido estilo “colmena” con una tiara y un velo blanco.

¿Quién fue la encargada del vestido de novia de Fran Fine? Según detalló Vogue México, fue hecho por la diseñadora argentina Norma LeNain, quien en esa época tenía su propia tienda de vestidos de alta costura en Beverly Hills, Los Ángeles, llamada Celeste Bridal Boutique.

9) Lorelei Lee y Dorothy Shaw en Los caballeros las prefieren rubias

En Los caballeros las prefieren rubias (Gentleman Prefere Blondes) de 1953, las cantantes Lorelei Lee y Dorothy Shaw, interpretadas por Marilyn Monroe y Jane Russell, respectivamente, utilizaron dos vestidos de novia idénticos que fueron furor en la década del cincuenta.

Los vestidos que usaron las actrices Jane Russell y Marilyn Monroe en Los caballeros las prefieren rubias (Foto: IMDb)

Se trató de un diseño de encaje blanco con cuello alto y mangas amplias, cintura ceñida y una falda amplia de varias capas hasta debajo de la rodilla. El vestido tenía botones en la parte trasera y una sutil abertura en la parte alta de la espalda que dejaba un poco de piel al descubierto. En lugar de velo, usaron tocados blancos y en línea con la icónica canción de la película “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”, incluyeron unas cuantas piezas de joyería.

10) Padmé Amidala en Star Wars

El vestido de novia de Padmé Amidala en Star Wars (Foto: IMDb)

En Star Wars: Episodio II: El Ataque de los Clones (Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) tuvo lugar la boda de Padmé Amidala (Natalie Portman) y Anakin Skywalker (Hayden Christensen). Fue en el planeta Naboo, aunque en realidad se grabó en la Villa del Balbianello, en la localidad italiana de Lenno, junto al Lago de Como.

Padmé usó un vestido de manga larga escote en V con cola y bordado de encaje en tonos tierra. Además, tenía un velo con encaje, flores y piedras. El atuendo fue confeccionado por Trisha Biggar la diseñadora de vestuario de los tres episodios de la saga de George Lucas.