Camilo y Evaluna revelaron todo lo que no soportan el uno del otro

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner están casados desde el 2020 y se consolidaron como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Viajan, crían a sus dos hijas y conviven, tanto en su hogar como durante las giras laborales, en las que siempre se acompañan. Pero, por más que ese muestren siempre bien y felices, no están exentos de los problemas de convivencia que suelen tener los enamorados.

Así lo hicieron saber en su canal de YouTube “Camilo y Evaluna”, donde tienen más de tres millones de suscriptores. La pareja decidió compartir en un video titulado “Nos dimos permiso de quejarnos” todos los problemas que tienen en su convivencia.

“Este video es básicamente un resumen de todas esas conversaciones que tenemos en casa sobre manías, desórdenes, tapitas de crema dental, compras inexplicables y otras pequeñas cosas que, aunque parecen insignificantes, siempre dan de qué hablar”, contaron al introducir el tema.

Evaluna y Camilo compartieron un video en su canal de YouTube y allí revelaron todos los problemas de conviviencia que tienen

El primero en exponer lo que le molestaba fue Camilo: “Necesito que me expliques dónde pones las tapitas de las pastas dentales”. Su esposa, ante ese reclamo, no se hizo cargo y, entre risas, negó que sea su culpa.

“Después de 10 años que te lo digo... Por favor, baja las tapas del inodoro”, le pidió la hija de Ricardo Montaner a su pareja. El cantante colombiano no dudó en asumir la responsabilidad ante lo que escuchaba: “Tiene sentido, voy a mejorar eso”.

Además, Evaluna le recriminó que desordena la casa luego de la limpieza. “Entiendo que tenemos hijos, pero a ti, cuando la casa está ordenada, se te da por abrir las cajas y las bolsitas y todo queda en la sala”, reprochó, muy contenta por tener la oportunidad de hacerlo frente a sus seguidores.

Las causas que complican la convivencia de Camilo y Evaluna (Parte 2)

El cantante se disculpó, pero rápidamente le dijo que ella “acostumbra a dejar sucia la máquina de expreso” y también el mate: “Dejas siete días un mate con la yerba”. Entre risas, la mamá de Índigo y Amaranto admitió que “lo estaba curando”. A la vez, la artista reconoció que ama hacer y tomar mate, pero que le “fastidia” sacarle la yerba y limpiarlo.

Otro de los reclamos de Camilo tuvo que ver con el espacio de guardado y su “cajoncito del baño”, el cual pidió que “deje tranquilo”. Aunque el reclamo fue divertido, y algo que con frecuencia para en los matrimonios, ella no reconoció darse por aludida.

Por último, Evaluna opinó sobre la alimentación del artista colombiano. “Dejá de comer tantas cosas de proteínas que tienen otros ingredientes que no son tan buenos”. Él, enamorado, le respondió: “Gracias por cuidarme”.

El tenso momento que vivieron Evaluna y Camilo en un avión

Hace unos días, la pareja de artistas fue noticia debido a la tensa situación que vivieron con una azafata en un avión. ¿El motivo? Un tema de seguridad referido a su bebé, por lo que rápidamente se abrió el debate en redes sociales.

Camilo y Evaluna contaron su fea experiencia en un vuelo con destino a Perú, la cual los hizo reflexionar sobre varios temas relacionados con su rol como padres. “En el avión nos pasó algo muy chistoso”, introdujo la actriz. “A mí me da risa. Yo sufro, no sé si ustedes sabían, pero yo sufro con todo, como que todo me da pena. Pero, lo estoy trabajando”, siguió.

Evaluna y Camilo relataron la tensa situación que vivieron en un avión

“En el avión Camilo estaba con Amaranto, recién dormidita. Se tardó, no sé cuanto tiempo y estaba por bajar el avión, ya decían que tenían que sentarse y él estaba durmiéndola. Se la puso en el fular -un porta bebé de tela elástica que se anuda alrededor del cuerpo-, pasó la azafata y le dijo ‘disculpe, no puede aterrizar con la bebé en el fular’. Y Camilo se transformó“, continuó la hija de Ricardo Montaner.

En ese momento, el artista explicó que se negó por dos motivos. Por un lado, porque no le habían dado un cinturón de seguridad; y por el otro, porque para él tener a su hija en el fular era más seguro. “Si al avión le pasa algo yo tengo con qué maniobrar, si la tengo en las manos se me cae”, afirmó.