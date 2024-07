El polémico posteo de la China Suárez en medio de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Escuchar

El “WandaGate” de hace dos años inesperadamente volvió a ser tema de agenda. El triángulo amoroso compuesto por el matrimonio Wanda Nara-Mauro Icardi, con una tercera en discordia, como lo fue María Eugenia la “China” Suárez, renació en el medio de los rumores de divorcio. Además de todo lo que se especula en los medios de comunicación, la actriz compartió una sugerente historia que se puede asociar a lo que está ocurriendo.

Hace un par de años que se dice mediáticamente que la relación entre Mauro y Wanda no va a buen puerto. En las últimas semanas, los rumores de separación definitiva se intensificaron, luego de que la empresaria dejara de seguirlo en su cuenta de Instagram. Finalmente, se confirmó lo que se rumoreaba.

Wanda Nara y Mauro Icardi estarían atravesando una nueva crisis (Foto: Instagram @mauroicardi)

Este martes por la noche, Wanda Nara se comunicó con el periodista Luis Ventura y le aseguró que su historia de amor había terminado. “Estoy separada”, le dijo, y luego añadió: “Por motivos personales y de salud, intenté una vez más. Te mando un beso. Que hablen todos, que yo hablo última, porque como soy primera en todo que hablen. Me dejo para el final, lo que nunca hablé”. Sin embargo, nadie esperaba el comunicado que publicó este miércoles 10 de julio.

En todo este contexto, apareció una figura que nadie esperaba: la “China” Suárez. En su cuenta personal de Instagram, compartió una historia con una selfie en la que se la nota un tanto preocupada, pero lo que dio de qué hablar fue su mensaje.

La sugerente historia de la China Suárez en Instagram. Captura: @sangrejaponesa

“Unas ganas de hablar...”, escribió por el tratamiento mediático que tuvo esta separación y que, por supuesto, la incluía.

Al parecer, la cantante y actriz que padeció el hostigamiento mediático y público por ser la tercera en discordia en la pareja Nara-Icardi tiene mucho para decir, aunque prefiere callárselo.

Cabe destacar que uno de los principales quiebres que tuvo el matrimonio fue el “WandaGate”, donde se dio a conocer que el futbolista había tenido un affaire con la actriz, o al menos lo habría intentado. En consecuencia, se desencadenó un escándalo mediático, donde la pareja publicó todo tipo de mensajes a través de sus redes sociales hasta que, finalmente, terminaron reconciliándose.

Wanda Nara habló por primera vez sobre su separación de Mauro Icardi

En medio de todo este escándalo y a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 16.9 millones de seguidores, la próxima conductora de Bake Off escribió un contundente mensaje.

“Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto porque es parte de lo malo, de quien soy”, comenzó.

El mensaje de Wanda tras la separación de Mauro Icardo (Foto: captura Instagram/@wanda_nara)

En ese sentido, aseguró que no hubo terceros que interfirieran en la decisión de separarse del padre de sus dos hijas menores, Francesca e Isabela.

“Decidí separarme de Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco es un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior. La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”, cerró.

