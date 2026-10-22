Tras el escándalo en Miami, Tini Stoessel dio un show en Venezuela y se quebró en el escenario: “Ustedes y Rodrigo son mi familia”

Fueron días de muchas sensaciones para Martina “Tini” Stoessel. El domingo 18 de octubre tenía que presentarse en vivo en Kaseya Center de Miami, pero minutos antes de la hora de inicio, el show fue cancelado por una serie de deficiencias técnicas, de montaje y vinculadas a la preparación del escenario. “Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico”, expresó la cantante. Tras una serie de comunicados en los que detalló los problemas que existieron y que impidieron la realización del espectáculo, el miércoles 21 la artista retomó su gira en Venezuela y, con la honestidad que la viene caracterizando desde hace ya varios meses, le lanzó una fuerte indirecta a su familia en medio del escándalo económico que quebró el vínculo.

Fanáticos que dijeron presente en el show de Futttura en Venezuela compartieron en las redes sociales videos del intercambio que la artista tuvo con ellos. En un momento de la noche, el público empezó a corear su nombre e, invadida por la emoción, tomó la palabra y, con la sinceridad que la caracteriza desde hace un tiempo, dejó en claro quiénes son las personas más importantes de su vida.

“Mi equipo es mi familia, ustedes - en referencia al público - son mi familia. Rodrigo [De Paul] es mi familia. Son mi familia, los amo. Gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo. Gracias a todas las personas que son mi familia. Los amo con todo mi corazón”, sostuvo.

Sus comentarios tuvieron una fuerte resonancia, puesto que estuvieron cargados de intención y dejaron en evidencia que hoy ni su padre Alejandro Stoessel, ni su madre Mariana Muzlera, ni su hermano mayor Francisco Stoessel forman parte de su círculo más cercano. Cabe recordar que la cantante lleva tiempo distanciada de su familia por un conflicto económico. Hace dos meses se hizo público que Tini renunció a la representación artística de su padre, quien manejó su carrera desde los inicios con Violetta, y en medio de sospechas sobre el valor real de su patrimonio, solicitó una auditoría, la cual habría evidenciado que él es el único beneficiario de sus ganancias. Asimismo, trascendió que ninguno de los tres habría sido invitado a su casamiento con Rodrigo De Paul el 19 de diciembre.

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