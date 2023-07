Tras el estreno de Barbie, Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron un divertido video en TikTok: “Hi Ken”

escuchar

Wanda Nara retornó a las redes sociales tras casi una semana de ausencia y en medio del hermetismo debido a su estado de salud. Si bien en un momento surgió una profunda especulación acerca de su diagnóstico, la empresaria y modelo decidió no ventilar aquella cuestión tan “íntima”, como lo definió ante sus seguidores. En tanto, y a raíz de su estadía en Buenos Aires luego de la cancelación de sus vacaciones en Europa, la conductora de MasterChef (Telefe) posó junto a Mauro Icardi en un divertido video de TikTok en el que se sumó al fanatismo por el estreno de la película Barbie.

El divertido video que protagonizó Wanda Nara y Mauro Icardi en TikTok

Nara posteó, junto al futbolista del Galatasaray de Turquía, un tierno video con un guiño directo al estreno mundial de la película que dirigió Greta Gerwig. Mediante su cuenta, la conductora actuó junto a Icardi con un audio de una escena del film de fondo, que concluyeron con un beso. “Hi (Hola) Ken”, escribió la empresaria y cosechó más de 95.000 reproducciones, además de decenas de comentarios de cariño para ambos.

Si bien ninguno lució atuendos rosas, como se volvió tendencia en el último tiempo, este sorpresivo posteo se realizó en sintonía a la primera fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, tras varios días sin aparecer en las redes. En aquellos saludos, predominaron los mensajes que se vinculan a su salud, como: “Vas a estar bien”; “Bendiciones”; “Fuerza”; “Te queremos mucho Wan”; “Son muy tiernos, hermosos los dos” y “Oreamos por tu salud, mi familia y yo. Todo saldrá bien”.

Wanda Nara fue al teatro con sus hijas

En el marco de las vacaciones de invierno y debido al cambio de planes inminente, Wanda Nara se quedó en Buenos Aires y llevó a sus hijas a un extraordinario espectáculo de la calle Corrientes. La empresaria se mostró feliz y acompañada en todo momento por su esposo, Mauro Icardi, y por sus dos hijas, Isabella y Francesca. En tanto, celebró a través de sus redes sociales la salida con las más pequeñas.

Wanda Nara llevó a sus hijas a ver Matilda al teatro

Este sábado Wanda compartió en sus Stories de Instagram dos videos en los que capturó a su hija Isabella, fascinada con “Matilda”, el musical que protagoniza Laurita Fernández en el teatro Gran Rex. Allí grabó parte de una de las escenas más importantes de la obra y felicitó a la actriz por su rol estelar.

“Impresionante”, escribió Nara, y más tarde destacó: “Cuánto talento”. Esas mismas capturas luego fueron compartidas por la agencia de publicidad de la obra y recibió el saludo de Fernández: “¡Gracias Wan!”, redactó la protagonista en su perfil oficial.

El saludo de Laurita Fernández a Wanda Nara tras su visita al teatro (Fuente: Instagram/@holasoylaurita)

Cabe recordar que lentamente Nara retomó su vida en las redes sociales, ya que al tratarse de un personaje público que depende en cierta medida de su presencia allí, durante la semana pasada sumó un carrusel con una seguidilla de imágenes “random”, según detalló ella misma, acerca de algunas particularidades de su estadía en su hogar. En esas mismas postales, se dejó ver cerca de Icardi y con sus hijas, en las que la diversión principal fue jugar con un mazo de cartas del UNO. Además, allí también acumuló una serie de saludos entre los que no faltaron aquellos que clamaron por su bienestar personal y el de su familia.

De momento, la conductora decidió que no manifestará en público su parte médico. La decisión de no ventilar los resultados de los últimos análisis clínicos quedó detallado en el mensaje que posteó hace cinco días. “Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, sostuvo Nara, que no descartó a futuro dar a conocer la verdad de los hechos en una posible próxima entrevista o mediante sus redes sociales.

