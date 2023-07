La salud de Wanda Nara: Fopea instó a “respetar la privacidad y la intimidad de las personas” e informar “sin causar más dolor y evitando el morbo”

escuchar

En medio de la incertidumbre por el estado de salud de Wanda Nara y la divulgación de supuestos diagnósticos médicos brindados sin consentimiento de la conductora o de su entorno, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) instó a “respetar la privacidad y la intimidad de las personas” e informar “sin causar más dolor y evitando el morbo”.

A través de un comunicado compartido en las redes sociales, la comunidad federal de periodistas recordó que “ la divulgación de información sobre cuestiones vinculadas a la salud de una persona, que afectan a terceros e incluso a menores de edad, como ocurrió en el caso de Jorge Lanata en su programa de Radio Mitre, no se condice con los principios éticos y las buenas prácticas periodísticas que propugna Fopea ”.

La entidad citó el artículo 34 del Código de Ética de Fopea para apuntar que “los periodistas deben respetar la privacidad y la intimidad de las personas”. En este sentido, aclaró que “solo cuando se viera afectado un bien o valor público por un aspecto relacionado con la privacidad o la intimidad de un particular puede prevalecer el derecho a la información de los ciudadanos por sobre la privacidad de una persona”.

La divulgación de información sobre cuestiones vinculadas a la salud de una persona, que afectan a terceros e incluso a menores de edad, como ocurrió en el caso de Jorge Lanata en su programa de Radio Mitre, — FOPEA (@FOPEA) July 18, 2023

En ese caso excepcional, prosigue el comunicado, los periodistas deberán tratar la información “con la máxima discreción y respeto posibles, evitando publicar detalles o singularidades que no sean sustanciales para la comprensión general y profunda de la noticia” . Este principio, señala Fopea, rige en todos los ámbitos, incluyendo el uso de las redes sociales.

Tras ello, el Foro de Periodismo Argentino instó a informar con responsabilidad y aplicando las buenas prácticas periodísticas. “Volvemos a hacer un llamado a los medios de comunicación y a los periodistas en particular para que informen e investiguen en forma responsable y respetuosa, preservando la privacidad y la integridad psíquica y moral de las personas. La cobertura de asuntos tan delicados obliga a actuar en forma sumamente responsable, buscando informar sin causar más dolor a las personas involucradas y evitando apelar al morbo ”, resaltó.

Después de varios días de especulaciones respecto a su salud, la conductora televisiva rompió el silencio en la tarde del lunes para referirse a su situación personal. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, señaló: “El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”.

“Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, escribió sobre las afirmaciones del conductor de Lanata sin filtro, quien dio a conocer un supuesto diagnóstico médico en su ciclo radial.

“Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, finalizó Wanda Nara en su posteo.

LA NACION