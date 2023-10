escuchar

Valeria Mazza es un ícono de la moda argentina e internacional que supo conquistar las pasarelas de todo el mundo, y que ahora vuelve a la escena pública con el estreno de la serie que refleja parte de su éxito como modelo. En diálogo con Fernando Dente, abrió su intimidad y reveló cuál es el curioso apodo por el que su familia y amigos la definen.

En su visita a Noche al Dente (América), la modelo se refirió a su presente laboral y también personal, en el que se sinceró acerca de ciertas cuestiones hasta el momento desconocidas de las cuales algunas se visibilizará en la serie en su honor, Un sueño dorado.

Durante la conversación con el conductor, uno de los puntos que marcó el encuentro, fue la serie de apodos por el que la familia y los amigos de Mazza la definen. En especial, por uno que dentro de su entorno generó controversia y que devela parte de su personalidad.

El más común es “la rusa”, reconoció, pero aclaró que sus cercanos la llaman con uno en particular: “Un grupo de amigos italianos que vivieron en casa unas vacaciones y me miraban y me decían: ‘il generale’ (el general). Era porque yo les marcaba todo. Decía: ‘bueno, acá, a comer, vamos, salimos…’, y sí, soy bastante generale”.

Valeria Mazza junto a su familia (Fuente: Instagram/@valeriamazzaok)

Luego de ello, coincidió con ese sobrenombre que la identifica en los aspectos de su día a día debido a la exigencia con la que se maneja, en especial, en la que aplica a sus hijos. En diálogo con Dente, la modelo ejemplificó: “Si llueve, van igual al colegio (...) Si te duele la panza, vas al colegio. Te tomás algo y vas”. “Tiene que ver con la educación que he recibido y con la vida que he tenido. Me parece que los límites son una demostración de amor. Y me parece que la exigencia… que la vida es exigencia”.

Valeria Mazza y su secreto para llevar 25 años de matrimonio

Otro de los puntos que marcó el encuentro fue el vínculo amoroso que Mazza tiene con Gravier, el cual permanece intacto desde la década de los 90, cuando ambos sellaron su amor en una ceremonia que fue televisada para toda la Argentina y que graficó la típica boda de una princesa pero ajustado a nuestra cultura. “Llevamos 33 años juntos y 25 de casados”, indicó y añadió: “Ese casamiento dio de qué hablar”.

Valeria Mazza contó cuál es su secreto para mantener sano su matrimonio con Alejandro Gravier Gentileza

Acerca del secreto que, según ella, los mantiene juntos, contestó: “Lo que nos ha servido a nosotros, creo yo, fue que crecimos juntos, pero también, individualmente, uno también creció. Hubo siempre mucha admiración y mucho respeto. Y sobre todo, mucha paciencia”. Además, recordó su encuentro con el Papa Juan Pablo Segundo en Roma, a quien le manifestó su reciente casamiento, a la vez que el sumo pontífice le remarcó que el amor era un acto de “decisión”, por lo que reparó mucho en ello.

Antes de cambiar de temática, Mazza se sinceró y habló del curioso pacto que guarda con su marido y explicó sus razones. “Yo no actúo y él no tiene una agencia de modelos. Tampoco fue algo que yo me moría por hacer (...) Hasta el día de hoy le siguen pidiendo, la gente entiende que no tiene que pedírmelo a mí, le tienen que pedir a él el contacto ‘con’ o ‘a dónde ir’”.

Un sueño dorado: la biopic sobre la vida de Valeria Mazza

Este mes se estrenó en Paramount+ el biopic sobre la vida de Valeria Mazza. Allí habla a través de un relato en primera persona sumado a material de archivo y a entrevistas exclusivas con personalidades del mundo de la moda como Donatella Versace, Giorgio Armani, Mario Testino, Benito Fernández, Antonio Banderas o figuras del mundo del espectáculo como Mirtha Legrand, Diego Torres y Maju Lozano, entre otros. El documental consta de cuatro episodios de 45 minutos cada uno, donde explorará su camino desde sus humildes comienzos en Rosario hasta convertirse en una top model de renombre a nivel internacional.