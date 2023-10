escuchar

Este domingo, en La Peña de Morfi (Telefe), Georgina Barbarossa tuvo un mano a mano con Jesica Cirio en el que la coconductora del ciclo pudo referirse en primera persona a cómo vivió ella el llamado yategate, el escandaloso caso en el que su exmarido, Martín Insaurralde, fue fotografiado en unas ostentosas vacaciones en un yate por el Mediterráneo y en compañía de su nueva pareja, la modelo Sofía Clerici.

Cirio se mantuvo bajo control en la mayor parte de la entrevista, sin dejar traslucir sus emociones, hasta que llegó una de las preguntas de su colega al frente de La Peña que la quebró y la hizo romper en llanto.

La modelo, influencer y coconductora de La Peña de Morfi es, indirectamente, una de las implicadas involuntarias del yategate. Es que su exmarido, el ex Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, está en el ojo de la tormenta desde que el fin de semana pasado se supo que, a mediados de septiembre, pasó unos días de ocio en Europa junto a Clerici en un recorrido lleno de gastos y lujos que no parecen condecirse con sus ingresos como funcionario público.

Es por ello que este domingo, en su programa televisivo, Cirio dio su versión sobre el caso y se despegó de la situación económica de su marido. Además, habló acerca de cuáles habían sido sus sensaciones cuando se enteró del viaje de su ex con Clerici.

Las lágrimas afloraron en los ojos de Jesica Cirio ante una pregunta de Georgina Barbarossa sobre qué había sentido al enterarse del yategate captura telefe

“Sentí mucha defraudación (sic), mucha frustración”, señaló la influencer en ese sentido y luego agregó: “Me enteré el fin de semana como se enteraron todos, si bien desde noviembre las cosas no estaban bien”.

“En noviembre ya había un cortocircuito. ¿Te enteraste de alguna infidelidad?”, quiso saber Barbarossa, que hoy regresó a conducir el programa, aunque temporariamente. “Tuve sospechas. No tenía confirmación de nada, pero sí tuve sospechas o cosas que en ese momento no me cerraban, no me hacían bien, ya no me hacían feliz”, respondió la coconductora y añadió: “Este fin de semana me desayuné con todo lo que fue de público conocimiento”.

Insaurralde y su nueva pareja en un yate por Marbella

Entonces llegó la pregunta de Georgina que hizo quebrar a la coconductora: “Cuándo viste todas esas imágenes (del yate) ¿Qué sentiste?”.

Cirio hizo unos instantes de silencio y de pronto se le llenaron los ojos de lágrimas y contestó, luchando contra el llanto: “Como que todo el resto había sido mentira. Como que lo que viví en todos estos años fue... muy frustrante. Una traición”.

“Claro, pero fue, en un punto me imagino el dolor de sentirte engañada y estafada y también sentir una estafa moral de decir: ‘Estoy con un hombre que ha gastado dinero y fortunas... ¿De dónde lo sacó?”, intervino entonces Barbarossa, que trataba de hacer sus preguntas y comentarios del modo más cuidadoso posible, quizás por encontrarse ante una compañera de trabajo.

Jesica Cirio reveló que sintió que lo que hizo Martín Insaurralde con Sofía Clerici fue una traición Archivo

“Fue muy triste, muy duro”, respondió la ex de Insaurralde y agregó, con lágrimas en su rostro y la voz entrecortada: “Como te dije antes, sentí que fue una traición, porque yo no sé nada. Realmente, si una persona es capaz durante tantos años hacerme creer algo que no era así, ya no sé qué pensar”.

“¿Sabías si él tenía cuentas afuera y eso?”, aprovechó para preguntar la anfitriona de La Peña. “No. No tengo idea”, replicó ella, ya más repuesta del momento de emoción, y se defendió: “Yo no estaba atrás de su economía, de su contador ¿Quién está atrás del contador de sus maridos? ¡No!”.