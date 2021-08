Tras ser echado de C5N, Tomás Méndez vuelve a la televisión

El periodista Tomás Méndez, que fue echado de la señal de noticias C5N tras un escrache a Patricia Bullrich, vuelve este domingo a la TV, a través de la señal de noticias Crónica TV. Ya había vuelto a la radio con el mismo ciclo en Del Plata, tras ser echado también de Radio 10. Previo al debut habló con LA NACIÓN

El domingo 30 de mayo de este año, Méndez fue echado de la señal de noticias del Grupo Indalo - C5N - en medio de un escándalo que incluyó a Patricia Bullrich. Desde ese entonces, más allá de algunas participaciones como cuando fue el cierre de listas para las próximas elecciones legislativas 2021, no había vuelto a la televisión de manera frecuente.

Finalmente, este domingo 22, desde las 20 lo hará en la pantalla de Crónica TV con Duro de Callar, algo que lo venía anunciando en sus redes con polémicas frases, como forma de avance de promoción el ciclo.

Gracias @facu_pedrini volvemos a Crónica HD. Domingo 22 de agosto a las 20 hs. El equipo ya está rodando informes y tenemos info bien jugada para empezar. Volvemos con todo! Nos encontramos en TV nuevamente con vos… pic.twitter.com/OmBK76FQxs — Tomás Méndez (@mendeztomascba) August 12, 2021

“Sabías que Laura Alonso contrataba especialistas para ‘adiestrar a imputados arrepentidos’”; “El poder económico y los dirigentes que me odian, deberían saber quién es el responsable de mi vuelta a la TV. Acuérdense de esa cara y de su nombre. Puteadas por favor a Facu Perdini, director de noticias del canal”; “Comparamos cómo vive, qué come, a donde se educa y cuánto gasta por mes una familia trabajadora de la Villa 31 y otra familia de Núñez. Como nunca lo viste. Estoy orgulloso de lo que viene”, decían algunas de sus publicaciones.

Durante un ensayo general previo al debut, el periodista habló con LA NACION. “El golpe de quedar sin TV fue duro. Siempre me espere los golpes porque muchas veces me ha pasado esto en los medios, pero no me lo esperaba así, en la mitad del año y con las implicancias políticas que tuvo. Crónica me abrió las puertas cuando nadie lo hizo. Entonces empezamos con un entusiasmo brutal”, reflexionó el periodista a horas de su regreso a la pantalla chica.

Faltan solo 28 horas para estrenar lo que ahora está en el estudio. El nuevo escritorio que quería Pato Bullrich para Duro de Callar. Fuera de broma, gracias Crónica HD!!! Gracias @facu_pedrini pic.twitter.com/L20nZ86YyB — Tomás Méndez (@mendeztomascba) August 21, 2021

Y agregó: “Tengo la sensibilidad de poder reconocer cuáles son los problemas de las mayorías, las cosas que nos están perjudicando a todos, porque cuando perjudica a la mayoría indefectiblemente el paisaje social se transforma en una mierda. Hasta que no saquemos a la gente del lugar en el que la depositamos, nadie puede estés tranquilo”.

Para terminar, se refirió a las internas y la rosca política, “Rosca política debería ser una mala palabra, porque su fin no es llegar a acuerdos importantes para la gente, sino para los de adentro. La rosca remite a eso, el cafecito que se toma el político totalmente aislado de la realidad, que lo hace con fines particulares o partidarios, pero nunca con fines sociales. Curiosamente los llamados medios masivos de comunicación en eso se han vuelto de nicho”.

El poder económico y los dirigentes que me odian, deberían saber quien es el responsable de mi vuelta a la TV. Acuérdense de esa cara y de su nombre. Puteadas por favor a @facu_pedrini pic.twitter.com/8BwWgPr5wG — Tomás Méndez (@mendeztomascba) August 21, 2021

Méndez estará acompañado por Tamara Bezares, Ernesto Hadida y Miguel Ponce de León -quien fue el cronista del escrache -, bajo la producción ejecutiva de Germán Oural y Paula Grieco como productora periodística.

Entre los invitados se encuentran, Javier Milei, el Pollo Sobrero, Leopoldo Moreau, Raúl Rizzo y Julio Bárbaro. Por estas horas estaría por confirmar su presencia Cinthia Fernández.

El domingo con todo !!!! Vamos Cronica HD, vamos @facu_pedrini a bancarse las presiones pic.twitter.com/JvHGbXFEG3 — Tomás Méndez (@mendeztomascba) August 20, 2021

Cabe recordar que previa a esta vuelta desde hace unas semanas el cordobés que, si había regresado a la radio en el mes de junio, ya que, desde medidos de ese mes, conduce la primera mañana de la AM Del Plata AM 1030

Sobre su salida de C5N y Radio 10

Días después de su desvinculación, Méndez concedió una entrevista radial el 2 de junio e hizo su descargo, donde sentenció que el empresario Cristóbal López, principal accionista de El Grupo Indalo, “se asustó” y que por eso le rescindieron el contrato.

“Nosotros hicimos una parodia de lo que en algún momento hizo Jorge Lanata, donde llevó a 80 periodistas, con el ‘Queremos preguntar’. De hecho, lo pasamos al aire, arrancamos el programa y al minuto, minuto y medio, lo mostramos. Eso lo aclaramos ni bien comenzó el programa, dijimos al aire que iban a estar los taxistas de Unidos y Organizados”, había dijo Méndez en diálogo con Daniel Tognetti en la AM 530.

Sobre su relación con C5N, Méndez agregó:” No voy a hablar de las cuestiones privadas de mi relación con C5N, hay algunas cosas que se comunicaron y no se comunicaron bien que por ahí me perjudican, pero, así y todo, no lo voy a hacer “.

“Mirá si vas a armar un escrache, una estupidez que no tiene parangón y bueno, finalmente, el dueño del canal se asusta y decide rescindir el contrato. La derecha resignificó la parodia que hicimos y mintieron diciendo que era un escrache”, dijo Méndez. Y agregó: “Esta reacción surge porque Patricia Bullrich pertenece al poder real, y como le pegamos al Poder Real, trajo consecuencias”.

