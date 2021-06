El descargo de Tomás Méndez tras ser despedido de C5N

El periodista cordobés Tomás Méndez, que fue desvinculado de la señal de noticias C5N y de Radio 10, del Grupo Indalo, dijo que que el empresario Cristóbal López “se asustó” y que por eso le rescindieron el contrato.

“Nosotros hicimos una parodia de lo que en algún momento hizo Jorge Lanata, donde llevó a 80 periodistas, con el ‘Queremos preguntar’. De hecho, lo pasamos al aire eso, arrancamos el programa y al minuto, minuto y medio, lo mostramos. Eso lo aclaramos ni bien comenzó el programa, dijimos al aire que iban a estar los taxistas de Unidos y Organizados”, dijo Méndez en diálogo con Daniel Tognetti en la AM 530.

Sobre su relación con C5N, Méndez agregó: ”No voy a hablar de las cuestiones privadas de mi relación con C5N, hay algunas cosas que se comunicaron y no se comunicaron bien que por ahí me perjudican, pero, así y todo, no lo voy a hacer“.

“Mirá si vas a armar un escrache, una estupidez que no tiene parangón y bueno, finalmente, el dueño del canal se asusta y decide rescindir el contrato. La derecha resignificó la parodia que hicimos y mintieron diciendo que era un escrache”, dijo Méndez.

“Esta reacción surge porque Patricia Bullrich pertenece al poder real, y como le pegamos al Poder Real, trajo consecuencias”, dijo.

Anoche, pasadas las 21.30 y a través de un comunicado en las redes sociales, los directivos del canal encabezados por el director de contenidos, Carlos Infante, y el Gerente de Noticias, Nicolás Bocache, pidieron disculpas a la presidenta del Pro, aseguraron que “nunca estuvieron al tanto” de la producción, e informaron sobre la inmediata desvinculación de Méndez.

“El mismo gobierno está cayendo en la locura de la derecha, que siempre y sistemáticamente han manejado el mensaje y a los medios de comunicación. El gobierno hace cosas extraordinarias y al otro día salen y dicen que esas cosas fueron por corrupción, o si viene la vacuna AstraZeneca es porque genera coágulos. Dijeron que la Sputnik V era veneno, este es un mensaje para el gobierno”, dijo Méndez.

“La verdad es que nosotros tenemos una identidad, verdaderamente, no defendemos Gobiernos, ¿se entiende? Nosotros no lo hacemos, nunca lo hicimos, no lo vamos a hacer. Yo coincido mucho con lo que hace Alberto, esa es mi ideología, eso es lo que yo siento, esos son mis valores, eso es lo que yo quiero defender siempre, pero hay cosas que no se pueden defender. Probablemente, como nosotros no hemos hecho toda esa defensa, probablemente, no lo sé, se empezó a hacer más ríspida quizás la relación, pero no lo sé”.

Se dice que Tomás Méndez y su ciclo “ADN” podrían desembarcar en Crónica TV y en Radio Del Plata. Con respeto a los espacios que dejó el periodista cordobés, según pido confirmar LA NACION, en el caso de C5N, la gerencia de la emisora informó que el ciclo “Desafío 20.21″, que conduce Pablo Duggan de 21.30 a 23, lunes, martes y jueves, pasará a emitirse de lunes a jueves, ya que “ADN” tenía dos ediciones semanales los miércoles y domingos. De esta manera, desde el próximo domingo 6 de junio, de 20 a 21.30 irá el periodista Juan Amorín con “Conflicto de Intereses”, y en su lugar, los lunes a las 23 irá Julián Guarino con “Recalculando”.

En tanto, el locutor y animador Gustavo Romero (que conduce las madrugadas de la emisora de 2 a 5) se hará cargo también de “Vuelta de rosca”, que va de lunes a viernes de 15 a 18. Méndez conducía ese espacio denominado primera tarde junto a Vanesa Petrillo, Bebo Granados, Alejandra Dirassar, Alejandra Quevedo, Alejandro Funtowicz, Rosalía Constantino, Ezequiel López y Esteban Sassi, que continuarán en el staff.

