Un conductor mexicano pateó un drone en vivo y de rebote le pegó en la cara a una compañera

El conductor mexicano Ernesto Chavana quedó envuelto en una polémica este martes 27 de octubre, luego de protagonizar un incidente durante una transmisión en vivo del programa Es Show de Multimedios Televisión. En medio de un malestar con la producción, pateó un dron que sobrevolaba el estudio y el dispositivo terminó golpeando en el rostro a su compañera Isabella Rojas, quien sufrió heridas leves.

El episodio quedó registrado en video y se difundió rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la reacción del presentador y las condiciones de seguridad dentro del estudio. Las imágenes muestran el momento en que Chavana golpea el aparato, que sale despedido hacia la modelo colombiana.

Tras el impacto, otros integrantes del programa acudieron a asistir a Rojas, mientras la tensión se apoderaba del estudio. Según las imágenes que circularon en internet, el conductor permaneció en su lugar durante los primeros instantes y responsabilizó a la producción por lo sucedido, una actitud que también generó críticas.

El conductor quedó en el centro de la polémica

Minutos más tarde, la modelo volvió al estudio después de recibir atención médica. En ese momento, se informó que las lesiones habían sido leves. Chavana, por su parte, reconoció su error y expresó públicamente su arrepentimiento.

“Lamento mucho, me hago responsable de lo que acaba de pasar, yo me siento muy apenado y muy avergonzado por lo que acabo de hacer”, manifestó durante la transmisión.

Además, la producción del programa comunicó que el conductor se haría cargo de los daños ocasionados a la joven. El incidente despertó cuestionamientos en plataformas como X y TikTok, donde algunos usuarios también recomendaron a Rojas evaluar posibles acciones legales.

La difusión del video dio lugar, además, a interrogantes sobre la naturaleza del episodio. Algunos espectadores plantearon la posibilidad de que se tratara de una situación preparada, en un programa que suele recurrir a intercambios tensos y dinámicas entre sus participantes. Sin embargo, buena parte de las reacciones se concentró en el golpe que recibió la modelo y en la conducta del presentador después del accidente.