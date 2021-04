Un desfile, mimos y una escapada a Zárate: Matías Alé recordó el día en que conoció a Graciela Alfano

La pareja de Matías Alé y Graciela Alfano fue una de las más mediáticas que nos dio la farándula argentina. Y quién mejor que el mismísimo Alé para relatar cómo fueron los orígenes de esa relación. El actor estuvo invitado en Es por ahí (América), donde dio detalles del día en que conoció a la sex symbol.

“Antes de empezar en el medio, yo moría de amor por Graciela. Viene de mi papá, su amor imposible era Graciela. Me operaron los ligamentos cruzados en junio de 1999 y me preguntaron qué quería y pedí la tapa de Gente de Graciela Alfano, que decía ‘Soy un ángel sexy’. Yo creo que todo lo que uno quiere en la vida se consigue”, confesó Matías.

“Yo sabía que la iba a conocer. En noviembre de ese año, empecé a trabajar en el programa Hielo y limón. En ese momento no había celular. Me quedaba toda la tarde en un shopping y comía ahí. Me llamó un amigo y me dijo: ‘Vamos a un desfile en el jardín japonés que va a estar Graciela Alfano’”, recordó.

“Me dijeron que le haga una nota a Graciela. La miré, ella me miró. Fue amor a primera vista. Y le dije: ‘¿Qué hay que hacer para ser Graciela Alfano?’. Y me respondió: ‘Dejarse mimar’. Ahí mismo me invitó a bailar. Después vino Jorge Ibáñez y me preguntó si quería ir a cenar con ellos. Jorge fue el celestino”, afirmó Alé, que actualmente se encuentra trabajando en Polémica en el Bar.

“Finalmente Graciela nunca llegó a esa cena, pero Jorge me pasó su teléfono. Al otro día la llamé pero cuando me atendió corté de los nervios. Después me animé y le dije: ‘Hola Graciela’. Y ella retrucó: ‘Ah, Matu’. Al otro día, la pasé a buscar con mi auto. Le toqué bocina. Ella estaba en el balcón con Jorge Ibáñez. Bajaron los dos y se subieron adelante del auto. Graciela se sentó al lado y me rozó con su pierna. Me puse todo rojo”, contó.

“Llegamos hasta Zárate. Cuando pegamos la vuelta, paramos y nos dimos el primer beso”, reveló Matías. “Graciela fue mi gran amor. No discutíamos nunca, tuvimos una relación hermosa de casi 10 años. Hoy, después de una década de habernos separado, nos llevamos muy bien. Sigo hablando con ella y con sus hijos”, confesó. “Me enseñó a comer, me enseñó cultura, a distinguir un cuadro en el Louvre. Me enseñó a viajar. Y me ayudó a terminar mi carrera de piloto de avión”, agregó.

