A pocos días para las Elecciones 2023, que serán el 22 de octubre, se desató la polémica en torno a Martín Insaurralde, a raíz de las imágenes que compartió Sofía Clerici en su perfil de Instagram, en las que el político apareció en un lujoso yate en Marbella, en España. Dos meses atrás, Jesica Cirio anunció que había iniciado los trámites de divorcio con el exjefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires. En medio de la entrevista que ofreció en Telefe con Georgina Barbarossa, un experto analizó la comunicación no verbal de la conductora.

Este domingo, Jesica Cirio habló sin tapujos sobre el escándalo conocido como el yategate, que protagonizó el papá de su hija Chloe. “Fue muy frustrante, una traición”, expresó la coconductora del ciclo, sin poder contener el llanto, en diálogo con Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi (Telefe). Y agregó: “Fue muy triste y muy duro. Ya no sé nada. Si una persona es capaz, durante tantos años, de hacerme creer algo que no era así... ya no sé qué pensar”.

En otro fragmento de la entrevista, Cirio expresó: “Insisto, es el papá de Chloe y es un excelente padre. Y deseo que... le deseo lo mejor”. Este corte del clip compartió el experto e investigador en comunicación no verbal Hugo Lescano, a través de su perfil de Instagram, junto a un análisis de los gestos de la modelo.

El análisis del especialista

“Si alguien te desea lo mejor, combinado con un movimiento repetitivo de la cabeza de izquierda a derecha y el levantamiento de uno o los dos hombros, date por enterado de que la persona está muy lejos de desearte lo mejor”, advirtió el especialista.

Y detalló su argumento: “Levantar el hombro ante una afirmación es considerada una fuga emblemática, al igual que negar mientras declaramos algo de modo positivo. En este caso, estamos ante una doble fuga emblemática de Jesica Cirio al mencionar a su expareja, Martín Insaurralde”.

Así, Lescano concluyó con las razones que llevarían a la panelista a emitir estas palabras: “Muchas veces, decidimos ser correctos para no dañar públicamente a personas para las cuales, íntimamente, reservamos emociones negativas, como el enojo, por ejemplo”.

Jesica Cirio contó cómo reaccionaron los hijos de Martín Insaurralde ante el escándalo del yate

Durante su entrevista con Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi (Telefe) este domingo, Jesica Cirio también se refirió a la reacción de sus hijos ante el escándalo del yate protagonizado por Martín Insaurralde y reveló cómo se tomaron la noticia.

“Vos tenías una buena relación con los hijos de él, ¿no?”, consultó la conductora, acerca de Martín Junior, Rodrigo y Bautista, de 29 años, 26 y 17, respectivamente; fruto de dos matrimonios anteriores del político. “Sí, la sigo teniendo”, apuntó la mamá de Chloe. Al instante, Barbarossa le preguntó a la modelo si pudo hablar con los chicos, tras lo que Cirio reveló: “Están muy tristes”.

En tanto, Jesica contó cómo les afectó el escándalo del yate de Insaurralde. “Trato de mantener mi relación con ellos y que sea lo más sana posible, porque para ellos también fue muy duro”, señaló. Y concluyó: “Es muy duro para todos. Estamos tratando de sostener a la más chiquita, porque los hijos son más grandes”.