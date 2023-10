escuchar

Zaira Nara y Facundo Pieres fueron sorprendidos in fraganti en un restaurante este fin de semana. Tras la separación que puso punto final a su relación en abril de este año, el polista y la modelo se reunieron a solas y la imagen despertó un sin fin de dudas acerca de una presunta reconciliación de los dos. ¿Volvieron o son simplemente amigos?

En septiembre de 2022, Nara anunció su separación de Jakob Von Plessen tras ocho años juntos y dos hijos en común, Malaika (7) y Viggo (3). Luego de un tiempo en soledad, rehízo su vida de la mano del polista, que, tras meses de rumores que nunca terminaron de confirmarse de manera oficial, fueron vistos por primera vez juntos este verano en un evento en Punta del Este. Lo cierto es que el romance entre ambos llegó a su fin cuando se acercó el ocaso de la temporada estival y, con ello, la modelo definió su soltería.

Zaira Nara y Facundo Pieres camino al puente de Garzón en el verano 2023 RSFotos

Sin embargo, desde la cuenta oficial de El Ejército de LAM en Instagram, se compartió una imagen en la que Zaira y Facundo aparecen juntos en un sillón, frente a frente y en plena conversación. Con un estilo informal y casi desapercibida, la hermana de Wanda Nara se mostró muy cerca de Pieres.

La foto que comprueba el encuentro entre Zaira Nara y Facundo Pieres (Fuente: Instagram/@elejercitodelam)

Gracias a ello, rápidamente surgió el rumor acerca de su presunta reconciliación. Cabe destacar que el vínculo de los dos finalizó en aparentes buenos términos, pero nunca blanquearon su relación ante los medios. Por lo que el reciente acercamiento podría guardar un significado especial.

En tanto, al tiempo que se dio a conocer esta postal, Zaira disfrutaba de un día a pleno sol junto a sus amigas en una casa de comidas en la localidad de Victoria, al norte de la ciudad de Buenos Aires, según posteó en las Stories de su perfil. Más allá de la repercusión que generó la foto, ninguno de los dos protagonistas se expresó públicamente al respecto... hasta ahora.

El motivo por el que Facundo Pieres y Zaira Nara se separaron

En abril de este año, Juan Etchegoyen desde Mitre Live comentó la razón por la que Zaira Nara y Facundo Pieres habrían decidido desvincularse por completo. El romance de verano dejó una gran incógnita que el periodista de espectáculos intentó saldar por aquel entonces.

“La versión que me llega es que Nara era abordada por Pieres, en los últimos meses, sobre todo en el verano pasado, con esto del ‘no blanqueo’. ‘¿Por qué no lo blanqueamos? Si estamos bien, juntos, si salieron fotos, ¿por qué me ocultas?’, habría sido el planteo que desencadenó en una crisis y posteriormente en una separación”, postuló Etchegoyen.

Según el periodista, Pieres “se hartó”. “Se cansó de esta situación, de estar escondiéndose con Nara cuando los dos están solteros y pueden encarar una relación y por eso le ponen punto final a la relación”, agregó Etchegoyen e insistió en que las fuentes cercanas a la modelo le confirmaron que algo no la convenció, a pesar de que “estaban a full” y con ganas de confirmar su romance.

“Pieres se hartó y le puso los puntos a Nara en una discusión que todos vemos que terminó con una separación. Por lo que imagino, que él la dejo a ella. Zaira estaba bien de esa manera, no necesitaba blanquear, y Facundo quería algo más, un título que nunca llegó”, concluyó.