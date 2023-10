escuchar

Jesica Cirio dialogó mano a mano con Georgina Barbarossa este domingo en La Peña de Morfi (Telefe) y contó en primera persona cómo vivió el denominado escándalo del ‘Yategate’, donde se vio involucrado su exmarido, Martín Insaurralde. La coconductora del ciclo de Telefe no esquivó ninguna pregunta de su colega y también se refirió a la situación que atraviesan los hijos del intendente de Lomas de Zamora tras la difusión del escándalo: “Están muy tristes”.

Cirio relató cómo vivió el caso de Insaurralde, luego de que se difundieran las imágenes de quien fuera su esposo durante 10 años en un ostentoso yate en Marbella junto a la modelo Sofía Clerici. En el momento de hablar de los hijos que el exjefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires tiene de sus dos matrimonios anteriores, y saber cómo están viviendo este momento, la modelo, influencer y conductora no ocultó nada.

“¿Vos tenías una buena relación con los hijos de él, no?”, preguntó Georgina, acerca de Martín Junior, Rodrigo y Bautista, los hijos de dos matrimonios anteriores del político. Cirio, que junto a Insaurralde tienen a la pequeña Chloe, de cinco años, respondió: “Sí, la sigo teniendo”.

“¿Y qué dicen? ¿Pudiste hablar con ellos?”, fue la siguiente pregunta de la conductora. “Están muy tristes”, aseveró Cirio.

Jesica Cirio habló en primera persona de qué le produjo a ella el yategate que protagonizó su exesposo y padre de su hija, Martín Insaurralde

“¿Hablan con el papá?”, inquirió Barbarossa. “Trato de no preguntarles, pero seguro que hablan”, respondió la ex de Martín Insaurralde, y añadió: “Trato de mantener mi relación con ellos y que sea lo más sana posible, porque para ellos también fue muy duro. Es muy duro para todos. Todos estamos tratando de sostener a la más chiquita, porque los hijos son más grandes”.

Las dos conductoras de La Peña de Morfi tuvieron un mano a mano en el que la ex de Martín Insaurralde contó en primera persona cómo vivió el 'yategate' captura telefe

“¿Cómo es la relación con Chloe?”, quiso saber luego la coanfitriona de La Peña. “Son todo lo que está bien”, replicó ella con una sonrisa. “Todo el tiempo están tratando de colaborar, de sostenerme a mí, que voy pasando por picos de angustia, llanto, bronca, dolor, desilusión...”, añadió la otra conductora del ciclo.

“Y de sentirte una tarada, de no darte cuenta...”, añadió Barbarossa. “Y de sentirme una tarada”, asintió la modelo y trató de explicar: “Lo que pasa que uno a veces dice: ‘No puede ser’. Me decían cosas y yo decía: ‘No puede ser’. Y cuando este fin de semana me vino toda la realidad a la cara... es muy fuerte”.

Más adelante, Cirio contó que esta semana estuvo desconectada de las redes sociales porque se concentró en “contener a los chicos y a la nena” y que “estamos tratando de acompañarnos como se puede”.

Martín Insaurralde Jr., el hijo mayor del intendente de Lomas de Zamora, comparte un momento de recreación con Chloe, la hija de Insaurralde y Jésica Cirio, una postal que subió la modelo y conductora que expresa la buena relación que hay entre los hermanos

Martín y Rodrigo son hijos del matrimonio de Martín Insaurralde con Liana Toledo, sobrina de Hugo Toledo, un exintendente de Lomas de Zamora. Bautista, en tanto, que es el menor de los varones, es fruto de la relación del exJefe de Gabinete bonaerense con Carolina Álvarez.

El mayor de los tres varones de Inaurralde, Martín, es conocido porque es periodista de la cadena Fox Sport y el diario Olé, y estuvo cubriendo el pasado Mundial de Qatar para estos medios. Rodrigo, en tanto, no pertenece al medio ya que es abogado, mientras que Bautista es el que tiene el perfil más bajo de los hermanos Insaurralde.

Martín Insaurralde y Jesica Cirio, en tanto, se convirtieron en padres de una niña cuando el 22 de diciembre de 2017 llegó al mundo Chloe, la pequeña que hoy cuenta con 5 años y que es, según lo repitió varias veces la modelo e influencer, la persona a la que busca con mayor cuidado proteger de este conflicto que envuelve a sus papás.