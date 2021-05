Un Porsche destrozado, dos rehabilitaciones y varias polémicas con mujeres: el infierno que vivió Matthew Perry después de Friends

Antes del estreno de Friends: The Reunion, el especial de la sitcom de NBC que lanzó este jueves HBO Max, Matthew Perry causó preocupación en sus fans: según comentaron los usuarios en las redes sociales, en los videos previos a la esperada emisión del reencuentro, al actor que interpreta a Chandler Bing se le trababa la lengua y no lucía del todo bien.

Trailer de la reunión de Friends

Además, durante una entrevista con People, llamó la atención que parecía estar a punto de quedarse dormido. Así, el intérprete de 51 años generó alarma en sus admiradores, que manifestaron verlo triste y abatido a 17 años del icónico papel que lo hizo brillar en televisión.

Matthew Perry llamó la atención en la entrevista que dio a People junto a otros actores de Friends, como David Schwimmer y Matt LeBlanc Captura de video/ People

Lo cierto es que Perry atravesó una dura lucha contra sus adicciones a los fármacos y el alcohol. A tal punto que, en 2016, admitió a la BBC que se había olvidado de “tres años” de Friends debido a su enfermedad.

Ingresó en diversas oportunidades a rehabilitación y estuvo internado por diferentes problemas de salud, desde una pancreatitis hasta una perforación intestinal, en 2018. También sufrió varios accidentes debido a la pérdida de control que le provocaban los estupefacientes: chocó en una moto de agua y estrelló su Porsche contra una vivienda deshabitada.

No hace mucho, su vida sexual también estuvo en la mira, luego de que protagonizara un escándalo con una estrella de cine para adultos, en 2017. Y, más tarde, fue acusado de mostrar un comportamiento “espeluznante” con una joven en una app de citas.

La lucha contra sus adicciones

Matthew Perry ya lidiaba con sus adicciones durante el rodaje de Friends (1994-2004). La serie tuvo diez temporadas, y el actor afirmó no recordar de la tercera a la sexta. En aquellos años, ingresó dos veces a rehabilitación para tratar su dependencia a las drogas.

“Durante unos ocho meses estuve encantado de ser famoso, hasta que me di cuenta de que la fama no iba a arreglar las cosas que no funcionaban. Creía que la popularidad me haría feliz, pero no fue así. Y me llevé una profunda decepción”, reconoció en una entrevista con XLSemanal.

En 1997, el hombre que le dio vida a Chandler en la serie estadounidense se internó durante 28 días para tratar su adicción a la hidrocodona, un opioide derivado de la codeína que se utiliza como analgésico. “Tomaba 30 pastillas de Vicodin y un litro de vodka al día”, reconoció.

El mismo día que salió del hospital, estrelló su Porsche contra una casa que, afortunadamente, estaba vacía. No se encontraron drogas ni alcohol en el vehículo.

Tras salir de rehabilitación, Matthew Perry causó destrozos a una casa y a su auto Porsche en un accidente The Daily Mail

En esos años, sufrió una pérdida repentina de peso debido a una pancreatitis: llegó a pesar 66 kilos, con su 1,83 metros de altura.

Lamentablemente, no logró recuperarse y en 2001, tuvo que volver a internarse por su consumo de alcohol, anfetaminas y analgésicos.

En 2011, Perry volvió a ser noticia luego de que el medio TMZ publicara un comunicado en el que el actor informaba que se alejaría del espectáculo para concentrarse en su rehabilitación. “Estoy haciendo planes para irme por un mes, para concentrarme en mi sobriedad y continuar con mi vida en recuperación. Por favor, disfruten burlándose de mí en internet”, afirmó con sarcasmo.

Dos años más tarde, en diálogo con People, habló de su dura batalla: “No podía parar”, admitió, y agregó: “Con el tiempo las cosas se pusieron tan mal que no podía ocultarlo y todo el mundo lo sabía”.

En aquellos años, Perry se embanderó con la causa y lideró campañas para ayudar a personas que compartieran su lucha y llegó a entregar petitorios al Congreso. Esta iniciativa le valió una condecoración en la Casa Blanca.

A la izquierda, Matthew Perry en una escena de Friends; a la derecha, el actor caminando por las calles de Nueva York, en 2019 Collage: NBC/ Radar Online

En 2019, antes de la pandemia de coronavirus, el actor preocupó al ser visto caminando por las calles de Nueva York con apariencia desmejorada. Un año antes, había sufrido una perforación gastrointestinal por la que fue internado en terapia intensiva.

Matthew fue fotografiado por los paparazzi en las cercanías del hospital New York University Langone, fumando y con la ropa sucia. Luego, se supo que vivía en un hotel desde hacía algún tiempo, que salía poco y que frecuentaba las áreas VIP del lugar, donde bebía “tragos fuertes”, según publicó Radar Online.

Matthew Perry fue captado en 2019 con un aspecto desaliñado antes de ingresar al hospital New York University Langone Gentileza Radar Online

“Casi nadie lo reconoce porque es un desastre comparado con lo que la gente recuerda. Se mantiene reservado y difícilmente deja su habitación hasta después del anochecer, excepto por un cigarrillo o una cita en el hospital”, reveló una fuente a ese medio.

El año pasado, Kayti Edwards, exnovia de Matthew, hizo fuertes declaraciones en una entrevista con el diario británico The Sun. “En 2011 viví los días más desgarradores; yo estaba embarazada de cinco meses yendo a buscar drogas para él”, narró. Y agregó: “Él me decía: ‘Nadie va a detener a una niña embarazada, no te preocupes’”.

Sus escándalos con mujeres: de una estrella XXX a una tiktoker

En noviembre de 2017, Perry volvió a ocupar los titulares cuando una actriz de cine para adultos, llamada Maddy O’Reilly, afirmó que el actor de Friends la había contactado y que, tras coquetear con ella, le había pedido que le consiguiera drogas.

La estrella XXX contó al Daily Mail que recibió una serie de mensajes de Instagram de Matthew, preguntando si conocía a alguien que pudiera ayudarlo “a comprar algunas pastillas”. Ella le preguntó cuánto estaría dispuesto a pagar, a lo que él respondió: “Depende de cuál (tipo de analgésico) esté disponible. Pero… mucho”.

La actriz de películas eróticas Maddy O'Reilly divulgó sus chats con Matthew Perry en los que el actor intentaba conseguir pastillas Gentileza Daily Mail

La mujer hizo pública su conversación y aseguró que fue para ayudarlo. “Estoy preocupada por el bienestar de Matthew”, expresó, y dijo que vio a las drogas “destruir las vidas de muchas personas”.

Aquel año, su comedia The Odd Couple (CBS) fue cancelada tras finalizar su tercera temporada. El actor lo comunicó en Twitter, con decepción: “Mi cara en la puerta del estudio de Odd Couple fue pintada con pintura verde. Creo que es seguro asumir que fuimos cancelados”.

Actualmente, Matthew Perry está comprometido con Molly Hurwitz, con quien sale desde 2018. Sin embargo, el año pasado la pareja tuvo una crisis y durante ese distanciamiento se conoció que intentó seducir a una joven 30 años menor que él.

La tiktoker Kate Haralson (@kittynichole), de 20 años, mostró la videollamada que tuvo con el actor. Según relató, Perry la contactó por medio de la app de citas Raya, que es utilizada por varias celebridades, luego de que ambos se dieran match.

La tiktoker Kate Haralson hizo pública una videollamada en la que Matthew Perry coqueteó con ella Daily Blast Live

Tras hablar un rato en el chat de la plataforma, pasaron a contactarse por FaceTime e hicieron un juego de 20 preguntas. Haralson dijo que se sintió incómoda por las preguntas que le hizo él: “¿Siempre jugás así con tu pelo?” o “¿Soy tan viejo como tu padre?”.

La tiktoker recibió duras críticas por publicar el video y lo borró. “Mucha gente me llamó acosadora o que soy mala persona por publicar esto y eso me hizo sentir un poco mal, pero a la vez siento que hay un montón de tipos en Hollywood que les están hablando a chicas jóvenes y creo que eso es algo que la gente debería saber”, afirmó la mujer, quien reconoció que jamás vio a Matthew en persona.

Romances, carrera artística y su llegada a Friends

Perry nació en Canadá; es hijo de una reconocida periodista, llamada Suzanne Perry Morrison, y del actor y exmodelo estadounidense John Bennett Perry, por lo que tiene doble nacionalidad. Sus padres se separaron cuando él tenía apenas un año y, por eso, se crió con su madre en Ottawa.

A los 18 años, comenzó a desempeñarse en el medio artístico. Trabajó en teatro, en obras como El milagro de Ana Sullivan o La novicia rebelde. Luego, se dedicó a la comedia de improvisación en LA Connection.

Tras algunas apariciones en televisión, a finales de los 80, le ofrecieron el papel principal en la serie Second Chance, y esto le abrió las puertas para continuar en Growing Pains y hasta a tener una aparición especial en el éxito Beverly Hills, 90210.

Su llegada a Friends fue casi por casualidad. El actor formó parte en un nuevo piloto dramático llamado LAX 2194, pero como el proyecto tardó en salir, intentó conseguir un papel para el piloto Six of One a modo de respaldo. Finalmente, ese programa se llamaría Friends.

Matthew Perry protagonizó junto a Zac Efron la película 17 otra vez (2009) Afiche promocional de la película/ Offspring Entertainment

El 2 de septiembre de 1994, la sitcom estadounidense emitió su primer capítulo y Perry debutó como Chandler Bing en la pantalla chica, protagónico que le dio fama mundial y lo mantuvo ocupado durante los siguientes diez años. Además, lo llevó a ganar hasta un millón de dólares por capítulo en las dos últimas temporadas.

Tras despedirse de Friends, el artista fue cocreador, coescritor, productor ejecutivo y protagonista de Mr. Sunshine, la sitcom de ABC estrenada el 9 de febrero de 2011. En 2012, trabajó en la serie cómica Go On. Y, más tarde, cocreó y protagonizó The Odd Couple por tres temporadas.

También participó en películas como Mi vecino, el asesino (y en su secuela) y 17 otra vez, en la que actuó con Zac Efron, interpretando a su versión adulta.

A lo largo de su carrera, Matthew estuvo en pareja con celebridades como Julia Roberts, la bella morocha de la serie de televisión Baywatch, Yasmine Bleeth, y la actriz de Gilmore Girls, Lauren Graham. También salió con la actriz Lizzy Caplan entre 2006 y 2012.

Julia Roberts hizo una aparición en la segunda temporada de Friends, como Susie Moss NBC

Sobre Friends: The Reunion

El anticipado especial de la sitcom protagonizada por Courteney Cox, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Lisa Kudrow lleva meses generando expectativas. Los actores se reunieron para el episodio que, desde este 27 de mayo, ya se puede ver en la plataforma HBO Max en algunos países. En la Argentina, recién estará disponible en junio.

En la nueva producción aparecen viejos personajes infaltables de la tira, como James Michael Tyler en la piel de Gunther, Reese Witherspoon como la hermana de Rachel y Elliott Gould y Christina Pickles como los padres de Ross y Monica.

Además, se suman famosos como David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevinge, Kit Harington, Mindy Kaling y Lady Gaga, entre otros.

Una de las ausencias que más lamentaron los fans fue la de Paul Rudd, que en la ficción encarnó al marido de Phoebe, Mike.

Chandler y Joey, 17 años después, en el especial de HBO Max HBO MAX

En 2017, Matthew Perry declaró que no volvería a interpretar a Chandler. En una entrevista para Variety, dijo: “Tengo una pesadilla recurrente y esto no es chiste. Cuando duermo, sueño que volvemos a hacer Friends y a nadie le importa. Hacemos una temporada completa, hacemos nuestro regreso, pero todos están en otra cosa. Por lo que si alguien me lo pregunta, le diré que no. La cosa es así: terminamos a lo grande. No podemos ir contra eso. ¿Entonces por qué querríamos hacerlo de nuevo?”. Afortunadamente para HBO Max y los seguidores de la histórica serie, cambió de opinión.

