Una exalumna de catequesis de Jey Mammon reveló los motivos por los que lo echaron del colegio: “Pasó algo”

Nació como Juan Martín Rago y con el paso del tiempo adoptó un nombre artístico con el que se lo conoce hasta la actualidad: Jey Mammon. Además, se convirtió en una de las celebridades más controvertidas al quedar envuelto en un escándalo por presuntamente abusar de un menor de edad. Y como suele pasar con este tipo de noticias, muchas cuestiones del pasado suelen salir a la luz: en TikTok, una joven que aseguró haber sido alumna de Jey en su época de catequista, hizo fuertes revelaciones.

Es de público conocimiento que antes de incursionar en el mundo del espectáculo, Mammon fue catequista en colegios privados, entre ellos el Corazón de María, donde María Eugenia “La China” Suárez fue su alumna. Incluso, en una entrevista con PH Podemos hablar (Telefe) contó que Jorge Bergoglio daba misa en la Iglesia donde él trabajaba. En cuanto a su decisión de dar un paso al costado de la religión, sostuvo en su momento: “Siento que el equivocado era yo, porque estaba en un lugar que no me correspondía”.

Jey Mammon fue denunciado por abusar sexualmente de Lucas Benvenuto cuando este era menor de edad Instagram @jeymammon

Dos semanas atrás, en LAM (América) compartieron un fragmento de una entrevista que le hicieron en el pasado donde recordó su paso como catequista en los colegios, San Martín de Tours, Sworn Junior College, Corazón de María (donde conoció a Suárez) y reveló que lo echaron.

En cuanto a los motivos, si bien dijo que no tenía certeza clara, aseguró que, en su opinión, tuvo que ver con que se “comprometía con las historias de los alumnos”, aunque “no se arrepentía”. “Había un chico al que supuestamente los padres le pegaban, me quise involucrar, y a veces involucrarse termina siendo peor”, contó. A su vez, agregó: “Creo que me echaron porque era pésimo catequista, me iba alejando de la religión y era cada vez peor. Terminaba jugando al corchito”.

La entrevista en LAM donde Jey Mammon recordó su paso como catequista (Video: América TV)

En este contexto, tras escucharlo, la usuaria de TikTok, @joaquinarobles, contó que fue alumna de Jey Mammon en el colegio. Él fue su profesor de catequesis, “hace aproximadamente 17 años”, cuando estaba en “Quinto, sexto o séptimo grado”. En el video la joven sostuvo: “Mi colegio últimamente se estuvo nombrando, el otro día en LAM y hace un tiempo Jey Mammon también fue al estudio, lo nombró y contó que lo habían echado. Esto es real”

Ella continuó con la pregunta del millón: “¿Por qué lo echaron? Yo no tengo la data certera, sé que pasó algo y hubo algo en el medio. Él cuenta una historia, no sé si es real o no, pero sí sé que se la comentaba. Él dice que lo echaron, pero no cuenta por qué. Él dijo que se había involucrado con una familia o que se involucraba con las familias y que al colegio no le gustó nada”.

Habló una exalumna de Jey Mammon (TikTok @joaquinarobles)

En esta misma línea, Robles agregó que Rago “armó todo un debate en que los profesores se tienen que involucrar con los alumnos”. Asimismo, la joven dio su propia opinión al respecto: “Yo estoy de acuerdo con eso hasta un punto, porque para eso está la psicopedagoga o el psicopedagogo del colegio. Si Jey veía cosas o le contaban cosas, para eso estaban ellos, no él”.

Por último, explicó que su objetivo no era defender al colegio, pero si destacó que desde la institución se involucraban emocionalmente con sus estudiantes: “Cuidaban mucho al alumno, a mí me cuidaron mucho. Eso es real”. Para finalizar, mencionó que como pasaron unos 17 años y perdió contacto con mucha gente, le extendió la mano a todos los que tuvieran algo que decir. Además, escribió en el pie del video: “Sé cosas, pero nada certero, entonces no las puedo decir aún. Pero pienso seguir investigando”.

