Jey Mammon contó que le dio clases de catequesis a la China Suárez: “No entendió nada”

Jey Mammon fue uno de los invitados de este sábado por la noche a PH - Podemos Hablar (Telefe). En el programa, el conductor reveló que fue el catequista de Eugenia “la China” Suárez y bromeó con el escándalo en el que se vio envuelta recientemente como la tercera en discordia de la crisis entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

Con la información bajo la manga Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo, le hizo una enigmática pregunta al humorista: “Yo quiero preguntarle algo a Jey porque siento que tiene que ver con todo esto que pasó donde quizás hay una familia que no va más, como dijo Wanda”. Y agregó en broma: “Es tu responsabilidad”.

Entre risas, el también músico, cuyo nombre real es Juan Martín Rago, afirmó que la empresaria lo dejó de seguir en Instagram y reveló: “Yo le di clases de catequesis a la China y no entendió nada. Yo le expliqué como el c... también, es compartido esto”.

La inesperada confesión de Jey Mammon sobre la China Suárez

Tal como suele recordar en su programa, cuando le propone a sus invitados cantar “canciones de iglesia”, antes de saltar a la fama Mammon era catequista en un colegio privado. “La conocí en el colegio Corazón de María, era una criatura ella”, confió sobre la China. También aseguró que fue él y no Cris Morena (que la contrató para Chiquititas) quien descubrió el talento de la actriz, ya que contó que la convocó para integrar el elenco de una obra escolar.

Jey Mammon contó que fue catequista de la China Suárez cuando la actriz iba al colegio Captura de TV/ Telefe

Más allá de esta anécdota, Kusnetzoff también indagó sobre su vínculo con el Papa Francisco y en torno a las causas que lo llevaron a distanciarse de la Iglesia. Jey reveló que Jorge Bergoglio, quien hoy es el Santo Pontífice, iba a dar misa a la iglesia donde él trabajaba. Y, divertido, lanzó: “Estoy seguro de que él también dice ‘Jey no entendió nada’”.

Respecto de los motivos que lo llevaron a alejarse de la religión católica, Jey confió: “Siento que el equivocado era yo, porque estaba en un lugar que no me correspondía”. El humorista aseguró que su decisión fue un proceso que le llevó tiempo y que lo llevó a darse cuenta de que su identidad “en general no tenía que ver con la religión católica”.

En este sentido, Jey también hizo una sentida reflexión, en el marco de la trigésima marcha del orgullo LGBTIQ+ en Argentina, sobre lo que en su vida significa este sentimiento. “Me gustaría viajar a mi infancia, adolescencia y me gustaría hablarle a ese adolescente y decirme que los tiempos van a cambiar mucho, que va a estar buenísimo y que me tengo que sentir orgulloso”, sostuvo, y aclaró: “Pero no de ser gay sino de poder vivir con libertad quien soy sin que me importe lo que piensen los demás, o lo que sientan o lo que razone el otro”.

Jey y las señales de su padre fallecido

En PH el conductor de Los Mammones (América) habló también de su padre, que murió en enero pasado. Roque Rago falleció apenas tres días del debut de su hijo en este programa, que pasó de la medianoche al prime time del canal por su gran éxito.

“A él mi abuelo le había cerrado el piano con llave, lo había mandado a la facultad. Cuando falleció siento que me abrió la llave del piano porque en el programa nunca le había sacado el jugo a la música. Lo siento más presente que antes, hay señales que son muy claras, él está”, confió el artista al comienzo del programa, en el juego del “punto de encuentro”.

En torno a estos mensajes que Roque le enviaría “del más allá”, Jey amplió: “Nosotros en el verano nos íbamos a Mar del Plata y mi papá, como trabajaba durante la semana, iba y venía. Cuando se iba me decía: ‘yo te voy a tirar un panadero (diente de león), yo te voy a tirar uno desde Buenos Aires y te va a llegar a Mar del Plata. Era como nuestro punto de encuentro”.

En torno a esta anécdota, reveló: “En el piano del programa (no hay un árbol en el estudio) veo panaderos. Lejos de asustarme o ponerme mal dije: ‘él esta acá’. Y los veo por todos lados. Un panadero arriba del piano en un estudio de televisión”.

Mammon también recordó detalles de la última charla que tuvo con su papá, cuando le contó que llevaría adelante este nuevo proyecto en plena cuarentena, por la pantalla de América. “Le dije: ‘voy a tener mi programa, pero no Estelita, yo. Y se movió todo, le vi la sonrisa. Siento que cada paso que doy, es él que lo está haciendo porque cada día sucede algo superador”, se sinceró emocionado.