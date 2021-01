Yanina Latorre mostró la vacunación de su madre en sus redes sociales y fue una de las apuntadas por la TV de Miami

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de enero de 2021 • 07:44

Falta de turnos para residentes, una denuncia de "promoción" de viajar a Miami para vacunarse gratis y las imágenes de Yanina Latorre y la abogada Ana Rosenfeld. El canal Telemundo 51 presentó un informe sobre cómo se agotan las citas para la vacuna contra el coronavirus, pero al mismo tiempo los turistas logran vacunarse en la Florida. Y los casos argentinos son los más resonantes.

"Si has tratado de sacarle una cita para recibir una vacuna contra el COVID-19 a un familiar mayor de edad en el sur de Florida sabes que no es fácil. Las citas se agotan rápidamente pero, como descubrió el equipo de Telemundo 51 Investiga, mientras muchos residentes de nuestro estado siguen esperando, algunos turistas de otros países han llegado de visita y recibido la vacuna", inician el informe, que sigue con los videos de Instagram de la vacunación de la madre de Yanina Latorre "Le acabo de sacar un turno a Dora, me llevo a mamá vacunada a Buenos Aires", dijo, y agregó que "una amistad la ayudó a conseguir la cita, ya que su mamá cumple con el requisito de ser mayor de 65 años".

La campaña de vacunación gratuita de coronavirus a los mayores de 65 años está atrayendo a Florida turistas de otros estados, pero también a varios viajeros de Canadá y de América Latina, algo que causó indignación en los locales, que piden terminar con el "turismo de vacunas".

Rosenfeld, por su parte, se defendió y explicó que no utilizó el viaje para vacunarse. "Yo no vine a un tour vacunatorio, yo estaba acá en los Estados Unidos, vine a conocer a mi nieto que nació en pandemia (.) Hubiera estado en la parte del mundo que hubiera estado y sabiendo que existe esa posibilidad lo hubiera hecho", aseguró, en diálogo con la TV de Estados Unidos. Latorre no dio declaraciones al respecto.

Francis Suárez, alcalde de Miami, habló sobre el tema: "Yo creo que es asqueroso que gente tome ventaja del hecho que estemos distribuyendo vacunas en nuestra comunidad, debe de ir como una prioridad a los residentes de nuestra comunidad. Y es algo que no debe suceder".

El caso Yanina Latorre

Yanina Latorre viajó a Miami junto a su familia. Aprovechando su paso por Estados Unidos, la panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) hizo las gestiones para que su madre recibiera la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. En su cuenta de Instagram, Latorre compartió un video del momento y manifestó: "Estoy recontra emocionada".

Parte de la familia Latorre se trasladó a la costa de Florida para disfrutar de unas vacaciones tras un año difícil y agitado, sobre todo para Yanina y Lola. Ambas decidieron relajarse en las playas estadounidenses junto a Dora Caamaño (madre de Yanina). Pero además de buscar unos días de descanso y sol, Caamaño aprovechó la oportunidad para darse la primera dosis de la vacuna que inmuniza contra el coronavirus.

"Les quiero contar una noticia. Acá te vacunan", contó Latorre en sus redes. "Están dando la de Pfizer a mayores de 65 años. Le acabo de sacar un turno a Dora. Me llevo a mamá vacunada a Buenos Aires. ¿No es genial?", dijo a sus seguidores. Luego, en su feed de Instagram compartió un video de Caamaño en el momento en el que recibió la inyección. Desde el interior del auto y usando barbijo, la mamá de Latorre recibió la primera vacuna. "Dora vacunada. ¡Fue emocionante! ¡Le salvamos la vida!", expresó Yanina.

"Estoy recontra emocionada, estoy feliz por mi mamá", dijo Latorre en sus historias. "Hay una organización, una educación, todo el mundo vacunando", siguió. Y cerró con un deseo: "Ojalá esto pase rápido en Buenos Aires".

Conforme a los criterios de Más información