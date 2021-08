Verónica Ojeda apuntó contra las hermanas de Diego Maradona y mostró un audio que las compromete

Verónica Ojeda estuvo invitada a Polémica en el Bar (América) en donde expuso a una de las hermanas de Diego Maradona con un audio que le envió tiempo atrás hablando mal de Rocío Oliva.

“Las hermanas, la verdad, que son un cachivache, dijeron cualquier barbaridad porque no es así. Tanto con Claudia o conmigo, siempre tuvieron relación, no es que nosotras no existíamos en la vida de los Maradona, Claudia tiene dos hijas con Diego y yo tengo a Dieguito. Se tiene que hacer tratar esa mujer porque primero dice una cosa y después otra”, disparó Ojeda haciendo referencia a las acusaciones de las hermanas de Diego en el programa Debo Decir.

En la entrevista de Luis Novaresio a Ana, Kitty y Cali Maradona, las mujeres hablaron en su contra y se mostraron a favor de Rocío Oliva a quien tildaron como “el gran amor de Diego” y a Ojeda solo como la madre de Dieguito Fernando. Tras estas declaraciones, Verónica, expuso al aire un audio de Ana en donde destruye a Rocío y a su familia: “¿Estás mirando Intrusos? Esta tarada de la Tauro. Lo único que yo no tengo el número sino la llamo y le digo. Más de lo que le dio, le dio una casa a la madre, un auto, casa y departamento a ella (Oliva), una camioneta, un puesto de diario al borracho ese con la madre. ¿Qué más quieren?”.

Las hermanas del astro también hablaron muy mal de Dalma y Gianinna, lo que generó una fuerte reacción de las hijas de Diego Maradona que transmitieron un vivo de Instagram, junto a su madre Claudia Villafañe. Las tías dijeron que “siempre las habían tratado mal”, que Dalma es “violenta y no las invitó a su casamiento”. “Yo las vine llamando todo el tiempo y no me atendieron el teléfono. Si vamos a empezar a buscar en la memoria, yo enseguida todas las semanas les voy a empezar a poner fotitos y cositas de memoria. La verdad que si hay que buscar, no se bancan un archivo”, lanzó Claudia.

