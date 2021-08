Tras una fuerte denuncia, Candelaria Tinelli tomó una decisión drástica que anunció en sus redes

Luego de las fuertes acusaciones que una modelo británica hizo contra Candelaria Tinelli por supuestamente copiar su imagen, la hija de Marcelo Tinelli protagonizó otro escándalo en las redes. Es que, en las últimas horas, una emprendedora la acusó de no cumplir un acuerdo comercial en su cuenta de Instagram. A raíz de la denuncia, según contó “Lelé”, varios usuarios comenzaron a insultarla, por lo que, de acuerdo con lo que relató en Instagram, decidió dejar de hacer “canjes” con marcas.

“Qué pena me da bloquear tanta gente”, publicó Candelaria Tinelli en sus Instagram Stories en las últimas horas. Junto a una imagen en la que un filtro agrega una lágrima negra sobre su rostro, la influencer lamentó el aluvión de mensajes negativos que recibió en los últimos días. ¿La razón? Una emprendedora decidió denunciarla públicamente por no cumplir con un canje pautado. Ahora, Cande decidió dejar de usar esta modalidad para recibir productos y servicios de forma gratuita, a la par que difunde el trabajo de distintas marcas.

Candelaria Tinelli contó que debió bloquear a varios usuarios de Instagram por los mensajes que recibió en las últimas horas Instagram Candelaria Tinelli

“A partir de ahora no hago más canjes”, anunció Cande. “Espero que entiendan los que me piden que los ayude. Aunque realmente me den ganas, porque deseo que a la gente le vaya bien. No es un momento para aceptar este tipo de cosas”, añadió sobre la modalidad. Según admitió la hija de Tinelli y Soledad Aquino, esta dinámica es “una gran fuente de trabajo” para ella. Sin embargo, ahora, Cande se comprometió a devolver todo lo que recibió de parte de la emprendedora que la expuso.

“A la persona que dice haber invertido en mí que no mienta”, sumó a su descargo. “Que pase por mi casa que le devuelvo la taza, la pantufla y el pijama del tamaño de Lolo que me mandó. Si no, le devuelvo el dinero, no tengo problema”, sostuvo. Y añadió: “Gracias a todos por entender. Me hinché las pelotas”.

El fuerte descargo de Candelaria Tinelli luego de ser acusada de no cumplir con un canje Instagram Candelaria Tinelli

LA NACION