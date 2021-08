El marido de Soledad Pastorutti criticó su look en La Voz Argentina y ella lo fulminó con su respuesta

Soledad Pastorutti se convirtió en una de las figuras de Telefe tras el estreno de La Voz Argentina. Como parte del equipo de coachs del reality show de canto del momento, la cantante se destaca no solo por sus elaboradas devoluciones a los participantes, sino también por mostrar despampanantes looks.

Ahora, como invitada en Cortá por Lozano, Pastorutti contó que recibió algunas objeciones sobre su vestuario de parte de su esposo Jeremías Audoglio. Según relató la cantante, la respuesta que le dio a su pareja fue contundente.

La respuesta que le dio Soledad Pastorutti a su marido cuando le cuestionó un vestuario

“Hiciste unas fotos muy lindas, muy sexy”, le dijo Lozano a la cantante oriunda de Arequito. “¡Pero no! ¡Tan sexy no!”, respondió la artista, con algo de timidez. Luego de que la conductora insistiera, la producción puso en pantalla algunas recientes producciones fotográficas de Pastorutti. “¿A Jere le copa eso?”, indagó Lozano. “A Jere no le copa nada”, respondió la cantante.

Soledad Pastorutti contó cuál fue su respuesta, luego de que su marido objetara su vestuario en La Voz

“Cuando me vio en la publicidad de La Voz que tenía un top… que no nos avisaban cando salía para que nadie saque nada, estaba con un saco azul y una especie de pechera, corpiño. Estaba bastante despechugada. Y él estaba en el living y me dijo: ‘¡Ah, bueno!’”, relató Soledad. Luego, continuó: “Yo ya sabía porque los dos teníamos la tele en el mismo canal, yo en la cocina y él en el living. Yo ni le avisé”.

Finalmente, Pastorutti contó cuál fue su respuesta frente a la reacción de su marido. En lugar de sentir celos, la vocalista le contrapropuso a Audoglio que se manifieste orgulloso por estar en pareja con ella. “Le dije que a todos les tenía que decir: ‘¡Mirá con quién estoy!’. Y ya está”, añadió.

"La Sole" muestra impactantes looks en La Voz Argentina; ahora la cantante contó cómo lo toma su pareja

La controversia por una de las participantes

En los últimos días, Pastorutti se pronunció sobre una de las más recientes polémicas del programa: la participación de la hija de Miguel Ángel Cherutti en el ciclo. “La hija de Cherutti fue un caso muy comentado”, comenzó la coach en Morfi (Telefe). “Ella nunca se presentó como ‘la hija de’. Incluso nosotros nos enteramos quién era después de que cantó y que la eligieron. Eso nosotros no lo sabíamos, no teníamos esa información”, consideró.

Además, la cantante habló sobre cómo vive las “audiciones a ciegas”. “Se hace tan difícil ahora como espectadora porque sufro un montón cuando veo las historias. Mis hijas me preguntan: ‘¿mamá, te diste vuelta?’ y cuando ven que no empiezan: ‘¿cómo no te diste vuelta?’”, manifestó sobre la etapa en la que el jurado solo se da vuelta si les agrada la voz del participante, sin verle el rostro ni tener información sobre su historia personal.

“También nos pasó en las primeras audiciones que como teníamos muchos participantes por delante, si vos apretás todo el tiempo el botón llega un momento en el que ya no podés elegir más”, señaló.

