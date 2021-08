Enojos y acusaciones cruzadas tras la entrevista de Luis Novaresio a las hermanas de Diego Maradona

Por primera vez, casi 9 meses después de la muerte de Diego Maradona, tres de sus hermanas dieron una nota y lo hicieron con Luis Novaresio, en Debo Decir. Además de hablar de la relación que tenían con el astro, dieron a entender que dos de las hijas de El Diez (Dalma y Gianinna) eran unas “irrespetuosas” y generaron una fuerte reacción por parte de ellas en las redes.

Ana, Kitty y Cali Maradona no fueron solas al programa de América, sino que las acompañó Matías Morla, su representante legal y quien fue el abogado y amigo del futbolista en sus últimos días. Esta última presencia generó revuelo en los herederos, quienes se manifestaron a través de dos comunicados diferentes pero con el mismo pedido: que se investigue al letrado. En tanto, Gianinna, casi al mismo momento en que sucedía la entrevista, compartió capturas de pantalla de una conversación con una de sus tías para mostrar que existía una buena relación entre ellas; no conforme con eso, junto a su mamá y su hermana mayor repudiaron todos los dichos que hicieron al aire a través de una vivo de Instagram, poco después de que terminara la entrevista.

Diego era el quinto hijo de ocho y siempre se mostró muy cercano a su familia, especialmente a sus hermanas. Si bien mientras estuvo casado con Villafañe la relación entre todos parecía fluir, en los últimos años se produjo una ruptura y, tras la muerte del Diez, las cosas se pusieron aún más ríspidas luego de que ellas decidieran apoyar a Morla y elegirlo como su representante legal. La decisión de salir a hablar tuvo que ver justamente con una aparente estrategia del abogado, luego de que las hijas del crack solicitaran a la Justicia que le prohibiera seguir patrocinando a las hermanas del exfutbolista.

Las hermanas de Maradona, contra Dalma y Gianinna

Tras brindar por “la sangre” -en donde aceptaron sumar, por iniciativa de Novaresio, también a Villafañe y las dos hijas que tuvieron en común-, las mujeres aseguraron que no eran “conflictivas” y revelaron que Lili [quien no fue al piso] era la preferida del Diez. Sin embargo, pronto llegaron algunas declaraciones que dejaron en evidencia el conflicto con sus sobrinas. “Lo único que digo es que no les caemos muy bien que digamos, porque nos faltan el respeto. Si nos llaman por teléfono, no nos dejan hablar. Ellas son muy irrespetuosas. Tanto a mí como a todos nos tratan mal”, aseguró Ana y sumó sobre el velatorio: “A nosotros nos hicieron esperar ahí hasta que lo trajeron. Y, cuando él estaba ahí, ella [Villafañe] estaba con sus amistades, sus familiares, pero de ella. Y nosotros a un costado, ignorándonos”.

Kitty agregó que era Diego quien mantenía a todos en armonía. “Él era el que unía, porque él nos quería mucho y no permitía que nadie nos desaire”, explicó. “Él siempre nos quiso tener allá arriba a los ocho hermanos”, sumó Cali, quien fue la única que fue al casamiento de Dalma. También marcaron la diferencia entre Villafañe y Rocío Oliva: “Cuando estaba con Rocío, íbamos los fines de semana a visitarlo, él nos hacía buscar, Y él estaba feliz de que estuviéramos todas juntas. Jugábamos a las cartas, a la lotería, estaban los chicos”.

Novaresio les recordó que Dalma había dicho que quería ir al programa a enfrentar a sus tías y a Morla. “El estilo de Villafañe es presionar a funcionarios judiciales y a periodistas pensando en su loca cabeza... ¡Diego Maradona podía llamar así! Mirá si ella va a impedir que yo esté sentado acá”, dijo el abogado. “Mi hermano siempre dijo: ‘Confíen en él que es un hombre honesto’. Y nosotras confiamos en él”, resaltó Ana.

Al ser consultadas sobre si creían que “a Diego Maradona lo dejaron morir”, Kitty contestó: “No, no lo dejaron morir. Pongo a las hijas en primer lugar y después estábamos nosotros. Si hay que buscar culpables, todos tenemos un poquito de responsabilidad. De no haber dicho: ‘¿A ver qué está pasando?’. Si a nosotros nos dejaban participar, también podíamos haber hecho algo. No nos dejaron porque ya estábamos muy grandes”.

Los comunicados de los hijos

Minutos antes de que la entrevista saliera al aire, Dalma, Gianinna y Verónica Ojeda, mamá de Dieguito Fernando, publicaron un fuerte comunicado en contra del abogado. “Los que conformamos la sucesión de Diego Maradona estamos todos de acuerdo y convencidos de que el señor Matías Morla no tenga nada que ver con las marcas, nombre e imagen de nuestro padre que le pertenecían y, por derecho, ahora a sus herederos. También estamos de acuerdo y creemos fervientemente que corresponde que sea apartado de la causa de San Isidro, donde se investiga la muerte de nuestro padre, y sea investigado profunda y seriamente por la Justicia”, versa el escrito que fue compartido en sus redes sociales. Y agrega: “Esto no es un capricho de alguno de los herederos, sino que son partes estructurales en las que TODOS estamos de acuerdo”.

Captura de pantalla de historias en Instagram de Gianinna Maradona https://www.instagram.com/giamaradona/

En tanto, Jana y Diego Junior publicaron un comunicado similar casi al mismo momento. “En virtud de las constantes difamaciones vertidas en distintos medios, queremos manifestar que todos los hijos de Diego Armando Maradona estamos unidos en un frente común: luchar para que prontamente se haga justicia y se condene a los responsables de la muerte, a los que intentan ocultar la verdad, con mentiras y falsas imputaciones, no solo por la familia sino por todos aquellos que querían a Diego. Todos juntos seguiremos luchando contra los terceros inescrupulosos que pretenden lucrar con el nombre y la imagen de nuestro padre, defenderemos codo a codo su memoria y su legado”, expresa el escrito.

Captura de pantalla de historias en Instagram de Jana Maradona https://www.instagram.com/giamaradona/

El texto continúa: “Por eso los herederos pedimos que el señor Matías Morla se abstenga de continuar utilizando indebidamente la imagen, el nombre y las marcas de nuestro padre porque nunca le pertenecieron ni le pertenecerán, y hemos solicitado en reiteradas oportunidades a la Justicia se lo aparte de la causa de la muerte y se lo investigue profunda y seriamente. Todos buscamos solo la verdad, la Justicia determinará quiénes son los responsables”.

Los mensajes de Gianinna

Gianinna encontró en la virtualidad la forma de defenderse de los dichos de sus tías. La mamá de Benjamín publicó capturas de pantalla de un chat antiguo donde mantenía una conversación con Cali. Entre los mensajes que se cruzaron está uno en el que la menor de las tías le preguntaba si El Diez había cambiado de celular y ella le contestaba que no, le pasaba el número y también el de Maxi Morla [hermano del abogado], que estaba con él y le decía que podía llamar a Jana, quien se encontraba en la casa. Más tarde, la hija de Maradona le consultaba si finalmente habían podido comunicarse con su padre y Cali le respondía: “No atendió porque no quería hablar”.

Captura de pantalla de historias en Instagram de Gianinna Maradona. https://www.instagram.com/giamaradona/

“Después de irme de La Plata, las llamo contándoles la situación que estaba viviendo mi papá antes de que lo lleven a la cancha de Gimnasia. Les pido por favor que me acompañen y así lo podíamos ayudar. Me dicen que sí”, contó Gianinna en un mensaje que compartió junto a las capturas. “Y ahí la decisión final de no acompañarme ¡Gracias! No podría imaginarme dejar sola a mi sobrina. Menos referirme a ella como la hija de Dalma ¡Enorme diferencia!”, escribió indignada.

Captura de pantalla de historias en Instagram de Gianinna Maradona. https://www.instagram.com/giamaradona/

También compartió una conversación de enero pasado donde la hija de Claudia le preguntaba si era cierto que no había podido entrar al cementerio, como había trascendido. “Fui con Nicolás hasta el cementerio. En la puerta me retuvieron unos diez minutos, pero me dijeron que teníamos que pedir autorización a vos. Yo lo tomé a mal porque vos sabés que mis papás están ahí también”, le respondía. Entonces la mamá de Benjamín le contestaba: “A mí no me tiene que llamar nadie, es una pena que yo hoy haya ido y en el registro eso no figure. Yo lo único que te voy a pedir es que si tenés alguna duda, me llames, no supongas que soy o que no soy. Qué hago o qué dejo de hacer. Soy tu sobrina. Y si necesitas preguntarme algo, éste es mi número de teléfono”.

El vivo

Después de la entrevista de las hermanas Maradona, Claudia, Gianinna y Dalma hicieron un vivo de Instagram. “Sé que no son irrespetuosas porque las crié”, dijo Villafañe, en respuesta a lo que habían sostenido Kitty, Ana y Cali. “Yo las vine llamando todo el tiempo y no me atendieron el teléfono. Si vamos a empezar a buscar en la memoria, yo enseguida todas las semanas les voy a empezar a poner fotitos y cositas de memoria. La verdad que si hay que buscar, no se bancan un archivo”, agregó.

Captura de pantalla de historias en Instagram de Gianinna Maradona. https://www.instagram.com/giamaradona/

“Educadas sí, boludas no. Se equivocan. Hablan más de ellas que de nosotras. No voy a contestar cosas del velorio porque es una bajeza. Que nosotros nunca los quisimos. Cuando una persona forma una familia, sería espectacular que esos ocho hermanos entiendan que esa persona formó su familia. Hay algo que sucede. Son ocho hermanos y van formando familias”, lanzó Dalma.

Además las tres afirmaron que había mucha gente que sabía la verdad sobre la naturaleza de la relación de Maradona con sus hermanas, pero que no querían “ensuciar a nadie más”.

LA NACION