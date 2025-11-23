Video: el reencuentro de Soledad Pastorutti con su primer novio en Arequito

Soledad Pastorutti volvió a caminar las calles de Arequito y terminó viviendo un momento inesperado al reencontrarse con su primer novio de la infancia. La sorpresa ocurrió durante la grabación de Camino a casa (Telefe), el bio reality de Cristina Pérez en el que cada invitado regresa a los lugares que marcaron su historia y habla de episodios claves en su vida.

Mientras recorría la ciudad junto a sus amigas Carolina y Belén, la Sole se detuvo en seco al ver a alguien conocido acercarse hacia ella. Con un grito ahogado y una mezcla de timidez y nostalgia, lanzó un “¡No!”, al reconocer a Mauro, el chico que fue su primer amor. Hoy, convertido en diputado, se sumó a la escena entre risas y gran cantidad de anécdotas juntos.

La cantante quedó impactada al reconocer a su novio de la primaria en la calle (Foto: Instagram @sole_pastorutti)

“Él era el galán”, admitió ella todavía sorprendida, y enseguida aclaró entre carcajadas: “Hablamos en tiempo pasado para no hacerte quedar mal y no quedar mal yo con mi marido”. Cristina Pérez, atenta a cada gesto, no tardó en preguntar si se trató del primer flechazo para ambos. La respuesta llegó casi simultánea: “sí”.

Según contaron, su historia se remonta al sexto grado de la escuela primaria, cuando la relación empezó entre juegos y carreras interminables alrededor del pueblo. También por esa época se sumaban a las aventuras Florencia y Julieta, primas de la cantante. A su vez, la estrella folklórica recordó el apodo que aún la persigue desde entonces: “A mí me decían Speedy González”. Según explico este apodo se lo pusieron sus amigos porque todo el tiempo competía con Mauro por ver quién de los dos era el más rápido corriendo por la ciudad.

Soledad Pastorutti junto a sus amigas de la primaria Magali Widmer

El romance se extendió hasta los primeros años del secundario, cuando cada uno tomó rumbos distintos. Antes de despedirse, Mauro reveló un detalle que descolocó a la Sole: “No encontré las cartitas, sino las traía”. Ella, entre risas, admitió que no era tan prolija, pero que probablemente su mamá sí guardó muchas de las notas que él le enviaba a ella. Cristina Pérez, testigo del intercambio, no pudo contener su ternura: “Ay, me muero… se mandaban cartas a los 10 años”.

Rápidamente, el encuentro entre Soledad y su exnovio se volvió viral en redes sociales, donde gran cantidad de personas dieron su opinión sobre el hombre que conquistó el corazón de la artista antes de volverse popularmente famosa con su música. “Este está mejor que el marido”, “Tiene un aire a Abel Pintos ¿O me parece a mí?“, ”Donde hubo fuego...“, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

Las reacciones en redes sociales al encuentro de la Sole con Mauro, su novio de la infancia (Foto: Captura de pantalla de YouTube @Telefe)

La aparición de Mauro como el primer novio de Soledad llamó la atención de los fanáticos más fieles, quienes tenían entendido que el primer amor de la cantante fue Jeremías Audoglio, a quien conoció en la adolescencia, formó una familia y se encuentra felizmente en pareja en la actualidad.

La Sole y Jeremías instagram.com/sole_pastorutti

“Lo conocí cuando terminé el secundario en la nocturna de Arequito. Dejé la secundaria por mi carrera, porque esto de volver de gira e ir a la escuela mal dormida, era complicado. Un día mi papá me dijo ‘mira, el tren pasa pocas veces y creo que podés estudiar en otro momento, si querés’. Y así fue. Me liberó de una presión bastante grande, me comprometí a terminar el secundario después y ahí fue cuando conocí a Jere. Cuando me mudé a Buenos Aires, él se vino conmigo”, contó en diálogo con LA NACION la cantante en 2024.