Virginia Da Cunha celebró el cumpleaños de su novio, 20 años más joven que ella: “Eras un pibito insolente a la deriva cuando te conocí”

Virginia Da Cunha publicó en su cuenta de Instagram un álbum compuesto con fotos y videos con motivo del cumpleaños número 26 de su novio, Samir Jaliff. La cantante, famosa por ser integrante del grupo femenino Bandana, expresó el amor que siente por el DJ 20 años menor que ella.

La edad nunca fue un impedimento para ninguno de los dos, que en poco tiempo aprendieron a sostenerse y atravesar momentos complejos, según lo manifestó la artista en su posteo.

Da Cunha celebró el cumpleaños de su novio con fotos y videos de él

En la serie de imágenes que compartió Da Cunha quedaron expuestas escenas íntimas de la pareja, como vacaciones, trabajos en conjunto y actividades rutinarias como regar el jardín.

“Felices 26. Cuando nos encontramos, los dos veníamos golpeados y, aunque la mente opinaba lo contrario, la vida nos demostró que estábamos listos para agarrarnos la mano y salir a abrir caminos nuevos usando lo aprendido. Más bien fue un salto. No puede ser de otras maneras cuando un loco se encuentra con otro de su especie”, empezó Virginia.

Da Cunha reconoció que su noviazgo la salvó en su momento más complejo (Fuente: Instagram/@virginiadacunha)

A continuación, la cantante describió qué la enamoró: “Sos la persona más tierna, picante, desafiante, divertida, empática, valiente y compañera que conozco. La única que logró que una geminiana pueda estar completamente presente y deje de mirar el reloj para rajar a otro lado. La única que me entiende y le divierte que seamos todo. Lo que sea que estemos compartiendo, quiero que nunca se termine”.

Más adelante, Da Cunha le agradeció por recordarle que es “hogar, luz, estabilidad, nutrición, paz”. “Gracias por vaciar los lugares de tu casa para que entren todas mis vidas y sentirme en familia. Desde que apareciste disfruto mucho más cada día, mi alma tomó las riendas y mi mente descansa”, explayó la artista.

Virginia Da Cunha junto a su novio de 26 años, Samir Jaliff (Fuente: Instagram/@virginiadacunha)

“Todo lo que vivo es sagrado porque está alineado a una misión. Y la nuestra es tan hermosa. Eras un pibito insolente a la deriva cuando te conocí, pero con los valores muy claros y una sed de transformarte y florecer que no pude evitar admirarte y enamorarme. Tenés esa sonrisa de niño y esa forma de pensar mezcla de rebelde con samurái que pensé nunca encontrar. Sos un gran poeta y mensajero. Sin duda estás inspirando a muchos”, destacó Da Cunha como las fortalezas de su novio.

Virginia Da Cunha con su novio 20 años menos

Al cierre de su texto reiteró: “Gracias por la valentía y el amor de querer seguir creciendo juntos. Rebalso de amor por vos. ¡Feliz cumple, escorpianito! Van 20 momentos de los miles que tejimos juntos. Y que sean muchos más. Bueno chau, te amo".