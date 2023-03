Virginia Gallardo se quebró al hablar de la denuncia por abuso contra Jey Mammon

escuchar

En las últimas horas, una fuerte noticia sacudió y conmocionó al mundo del espectáculo: una denuncia contra Jey Mammon, por presunto abuso sexual. Quien lo acusó fue Lucas Benvenuto. “Cuando salimos él tenía 32 años, y yo 14″, dijo en diálogo con A la tarde (América). Si bien no lo nombró durante la entrevista, las pistas que dio fueron suficientes para deducirlo y más tarde lo confirmó en las redes. Luego de que el escándalo explotara, varias celebridades y amigos del conductor de La peña de morfi (Telefe) se pronunciaron al respecto. Una de ellas fue Virginia Gallardo, quien rompió en llanto al hablar sobre él.

Fue una semana turbulenta para el espectáculo y particularmente para Telefe. El lunes detuvieron a Marcelo Corazza, productor de Gran Hermano y ganador de la primera edición del ciclo, por corrupción de menores. A partir de ahí, salieron varios detalles a la luz, incluida la palabra de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon.

Luego de que se realizara la denuncia contra el músico, tanto amigos, como conocidos y compañeros de trabajo, hicieron mención al tema, entre ellos Nazarena Vélez y Yanina Latorre. El conductor, por su parte, compartió un comunicado en las redes donde se refirió a “un episodio falso en gran parte de su contenido”.

El descargo de Jey Mammon tras ser acusado por abuso sexual Instagram @jeymammon

Quien también se pronunció fue Virginia Gallardo en Socios del espectáculo (eltrece). Visiblemente conmocionada por lo que trascendió en las últimas horas, no pudo evitar romper en llanto. “Hoy a la mañana me levanté viendo la historia de vida de él (por Lucas Benvenuto)”, sostuvo visiblemente afectada. “A mí me conmueve porque habla acerca de cómo naturaliza tantos hechos en cuanto a la falta de familia, de amor y educación”, agregó.

Con la angustia a flor de piel producto de la situación, compartió con los televidentes lo que expresó Benvenuto sobre los abusos intrafamiliares que sufrió y el rol de su madre. “Todo el mundo dice: ‘¿Por qué ahora?, ¿por qué pasado tanto tiempo?’. Porque hoy puede hacerlo, porque se siente fuerte, luego de dos intentos de suicidio”, esbozó firme Gallardo en defensa del joven.

Virginia Gallardo rompió en llanto al hablar de Jey Mammon

“Más allá de juzgar, en sí, él es el 1% de todos los que vienen detrás. Él es un caso testigo de cuantos otros que existen”, reflexionó la panelista. “Él dice: ‘Yo naturalizaba; para mí estar con un adulto, que me toqueteen, era algo normal, era lo que yo viví, lo que aprendí'”, sostuvo Virginia y sumó: “Y creo que ese es el punto, ¡qué enfermos estamos!”.

“Realmente creo que como adultos, por los niños, tendríamos que poner el foco en no quitarles lo que merecen, que es una niñez feliz. Creo que eso es lo más importante, más que Jey y todos estos nombres que aparezcan de acá en más. Realmente me parece que tenemos que analizar otras cosas”, expuso entre lágrimas la modelo.

Jey Mammon abriendo la Peña de Morfi. Captura de video Telefé

Al igual que Gallardo, otras personalidades cercanas al exconductor de Los mammones (América) fue Georgina Barbarossa, quien angustiada por la situación lo mencionó cuando comenzó su programa A la Barbarossa por Telefe, mismo canal donde trabaja hasta que se decidiera su suspensión: “Lo único que espero es que se haga Justicia. Pero, con los chicos no. Que se haga Justicia, solo queda esperar”.

LA NACION