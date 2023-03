escuchar

A tres meses de consagrarse como campeones del mundo, la selección argentina jugó por primera vez con la camiseta de las tres estrellas en el marco de un amistoso contra Panamá. Como era de esperarse, el evento que tuvo lugar en el estadio de River estuvo atravesado por la emoción no solo de los jugadores sino también de los hinchas, quienes no se avergonzaron de soltar un par de lágrimas a lo largo del encuentro. Entre los momentos más comentados (y emotivos) de la noche, el que se destacó fue la presentación de Wos en el entretiempo, cuando cantó el “himno” que acompañó a “la Scaloneta” durante la histórica Copa del Mundo.

Wos entonó “el himno del Mundial” en el partido Argentina-Panamá y revolucionó las redes sociales

El Mundial de Qatar 2022 le dejó muchas cosas al pueblo argentino, además del tan ansiado título de campeones del mundo. A los recuerdos, los festejos que se extendieron durante semanas, a las cábalas que estarán siempre presentes y a los tatuajes que miles de hinchas llevan como un recuerdo eterno de la histórica fecha también se le suman las canciones que sirvieron como himnos a lo largo del evento deportivo.

Fueron varios los temas que resonaron en cada uno de los partidos, quizás “Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar” de la Mosca Tse Tse siendo el más cantado en cada rincón del país o “Pa’ la Selección” de La T y la M, que se ubicó entre los más bailables.

Pero hubo uno en particular que se diferenció porque, en vez de tener una letra simple para cantar a los gritos en la cancha o de definirse por un ritmo movido perfecto para acompañar los festejos posteriores al triunfo, se trató de una balada que reflejó una emoción muy particular: la de no rendirse ante las dificultades.

Esta fue, nada más y nada menos, que “Arrancármelo” de WOS, que cobró relevancia después de la derrota del primer partido del mundial, cuando la Argentina perdió con un marcador de 2 a 1 frente a Arabia Saudita, resultado que puso en peligro el sueño de un país entero. Con un mensaje de superación personal y de continuar a pesar de todo, se volvió el “himno” de la albiceleste.

Escena del partido amistoso que disputan Argentina y Panamá Aníbal Greco - LA NACIÓN

Es por eso que Wos fue convocado como el artista principal para cantar durante el entretiempo del amistoso que tuvo como escenario el Monumental. Apenas un par de minutos antes de que comenzara el segundo tiempo, el rapero se paró frente a la multitudinaria audiencia luciendo un particular atuendo mundialista -un buzo celeste y blanco con un enorme estampado de la celebración de la selección con la copa en alto junto a tres estrellas doradas- e interpretó una versión acústica de “Arrancármlo”, la que cantó junto a una guitarra y un teclado.

En cuestión de minutos, el artista se volvió tendencia en las redes sociales a medida que los usuarios aplaudían su desempeño, se emocionaban con la letra de la canción y comentaban la elección del look. Una vez finalizado el show, el creador de CARAVANA se detuvo para dedicarle un agradecimiento no solo al público sino también a los jugadores.

Antes de despedirse, Wos le dedicó un emotivo agradecimiento a la selección argentina captura de video

“Gracias infinitas a la selección argentina por darnos esta alegría que va a ser eterna para todos nosotros y por permitirnos esta fiesta enorme. Muchas gracias”, expresó, a modo de despedida antes de abandonar la cancha para dejarle lugar a ambos equipos.

LA NACION