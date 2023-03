Revelan el motivo por el que Javier García, arquero de Boca, no habría querido volver a salir con Guillermina Valdes

escuchar

En los últimos días, el nombre de Guillermina Valdes resonó con fuerza. El final de su relación con Marcelo Tinelli trajo como consecuencias algunos cruces, principalmente con una de las hijas de él, Candelaria. Pero, recientemente, una de las cuestiones por las que fue tendencia fue su vida amorosa. Se la vio muy cerca de Javier García, arquero de Boca, y las especulaciones sobre una relación no tardaron en llegar. Sin embargo, parece que el asunto no funcionó. En LAM (América) revelaron cuál habría sido el principal motivo por el cual todo se terminó.

Durante una década, Marcelo Tinelli y la empresaria supieron ser una de las parejas más sólidas del ambiente del espectáculo. Su amor dio frutos y en 2014 nació su hijo Lorenzo. No obstante, y aunque supieron armar una gran familia ensamblada, las cosas llegaron a su fin en 2022. Incluso hace unos días, la propia Valdes reconoció a través de sus redes sociales que estaba separada desde hace casi un año.

Aseguran que Guillermina Valdes estaría en pareja con un jugador de Boca Juniors: quién es y dónde lo conoció captura de video

Tras el escándalo y las especulaciones alrededor de su separación del conductor, la actriz se dispuso a recomponer su vida y hasta se le conoció un supuesto “nuevo amor”: se la relacionó sentimentalmente con el influencer Santiago Maratea. Aunque todo quedó en un rumor, lo cierto fue que una serie de fotos la mostraron después muy cerca del arquero xeneixe, Javier García. En LAM (América) los captaron mientras salían del mismo auto y aseguraron que estuvieron juntos en un lugar en Caballito. Esto fue un disparador para ficharlos como una nueva pareja.

Ella, fiel a su estilo, enfrentó los rumores en un móvil para A la tarde (América) donde, a pesar de las contundentes imágenes, aseguró que “no estaba en pareja”, aunque sí admitió que salió con García: “Nos vimos una vez, nos quisimos conocer como cualquier persona que se está conociendo con otra”.

La revelación de Javier García sobre su relación con Guillermina Valdés

Pero, aparentemente, lo que sea que haya pasado entre ellos, llegó a su fin y no precisamente de la forma más amena. Quien confirmó esto fue Ángel De Brito el martes en LAM. En cuanto a los motivos, dijo que él “no se bancó” la exposición mediática: “Estaba acostumbrado a estar con mujeres bajo perfil”. Luego de esto, en el programa compartieron un móvil donde salieron a buscar a García, quien no quiso hablar delante de las cámaras.

Pese a eso, el conductor comentó que el arquero finalmente habló fuera del aire con el cronista que lo fue a buscar, Alejandro Castelo, y le dio detalles de lo que ocurrió con Valdes. Según las palabras reproducidas por el conductor, el futbolista le habría dicho: “No me banqué la exposición mediática. Yo tuve 500 relaciones, en la 501 con una famosa, me pescaron, me pasó todo esto de las cámaras. No la llamé más a Guille”.

