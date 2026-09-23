Visitando al Sr. Green: Jorge Suárez y Facundo Arana refuerzan la vigencia de este clásico del teatro

Libro: Jeff Baron. Versión en español: Luciana Arispe, Malcom Malca y Jeff Baron. Dirección: Santiago Doria. Director adjunto: Mateo Chiarino. Elenco: Jorge Suárez y Facundo Arana. Música original: Javier López del Carril. Escenografía: René Diviú. Iluminación: Leandra Rodriguez. Vestuario: Laura Singh. Producción: Pipa Produce, Faroni producciones, Juan Manuel Caballe y Tomás Rottemberg. Sala: Multiteatro (Corrientes 1283). Funciones: miércoles a viernes, a las 19.30; sábados, a las 19 y a las 21; y domingos, a las 19. Duración: 90 minutos. Nuestra opinión: muy buena.

Para quienes ya la vieron y para los que no, volvió Visitando al Sr. Green, obra estrenada en Buenos Aires en 2005 (en el off Broadway estrenó en 1996, con el actor Eli Wallach), con el legendario Pepe Soriano y Facundo Arana, entonces muy conocido en la televisión abierta aunque debutante en el escenario. La obra del escritor estadounidense Jeff Baron, traducida y representada en multitud de países, estuvo en cartel en calle Corrientes hasta 2008, además de giras por todo el país, siempre con Soriano como el señor Green, pero con cambios en el papel de Ross Gardiner que, después de Arana, interpretaron, en distintos momentos, Federico Olivera, Marcelo Trepat y Jorge Schubert. Este regreso a la cartelera estaba pensado para el año pasado con la dupla Arana y Arturo Puig, que luego decidió bajarse del proyecto. Y es Jorge Suárez quien, finalmente, encarna esta nueva apuesta a un título ya probado con mucho éxito.

La estructura de esta obra es tan sencilla como utilizada por su alta eficacia dramática: dos personajes con diferencias de diverso tipo se encuentran, por azar o por deber. Y en ese continuo de prueba y error, la relación crece o evoluciona hacia alguna forma de resolución. En este caso, se parte de una distancia que parece irreconciliable. Un viudo de más de ochenta años vive solo en un departamento en Manhattan, aislado de todo contacto social. Debido a que fue “casi” atropellado por un auto, el conductor −un hombre de negocios que también vive solo y podría ser el hijo del ermitaño señor Green- debe visitarlo, por orden judicial, cada semana durante seis meses para ayudar en lo que el adulto mayor necesite.

Visitando al Sr. Green se presenta en el Multiteatro Gentileza

En esa sucesión de visitas se producirá la magia, si acaso así podemos llamar a la emoción compartida. Al principio, no sucede. La presencia de Gardiner es rechazada por Green que nada quiere con extraños. Cuando esta situación parecía repetirse, hay un cambio, el descubrimiento de algo en común: ambos son judíos. No obstante, las diferencias continúan, son generacionales e ideológicas, porque uno es conservador y el otro no se ata a las tradiciones ni quiere seguir los mandatos familiares. Otro giro provocará entonces una nueva revisión de lo que se creía inamovible. Y a medida que esos caparazones se quiebren, al desnudo con su dolor, estos seres que nunca habrían coincidido en sus rutinas, se acercarán para abrazar un nuevo vínculo.

Este proceso de acercamiento entre estos dos personajes, con sus momentos de humor y de tristeza, se transmite fluidamente gracias a la sensible actuación de Suárez que logra desdoblar los matices de un octogenario lleno de temblores y de amargura, pero capaz todavía de torcer su rigidez, movido por el espejo que Gardiner le pone enfrente. Y Arana, que ha sabido de prejuicios en su ya larga carrera, está disponible para ese intercambio: entre ambos construyen un ida y vuelta de gran calidez.

A la dirección de Santiago Doria, que realiza esa tarea desde su estreno en 2005, se sumó este año la dirección adjunta del uruguayo Mateo Chiarino (quien trabajó con Doria en Allá por el veintitangos como coautor y actor, además de dirigir otras obras como UZ el pueblo, de Gabriel Calderón, y Paternoster, de Jacobo Langsner): un equipo que ama la actuación y sus despliegues en una obra que festeja, a corazón abierto, la confianza en el otro.