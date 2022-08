Viviana Canosa confirmó su renuncia a A24: “Siempre libres y dignos”

Todas las noches, Viviana Canosa da la bienvenida a su fiel audiencia de Viviana con vos (A24), a quienes recibe con un extenso editorial, el cual suele incluir sus picantes observaciones y duros análisis de la situación actual del país. Sin embargo, el viernes, cuando el reloj indicó la hora en la que correspondía el inicio del programa, la periodista nunca apareció. Minutos después, trascendió que se negó a salir al aire luego de una acalorada pelea con la producción. Horas más tarde, acudió a su cuenta de Twitter para anunciar oficialmente el final del programa.

La semana terminó con aires caldeados dentro del canal de A24 y, las peleas que fueron confirmadas por diversas fuentes a LA NACION, culminaron con una contundente renuncia de Viviana Canosa. Como quien deja una habitación con un portazo, la periodista utilizó sus redes sociales para enviar un comunicado en donde explicó el motivo detrás del brusco final de su programa tras un año y medio al aire.

“Esta noche ha terminado nuestro ciclo Viviana con vos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica”, escribió a modo de introducción y, a su vez, indicó que era el primero de múltiples tuits.

La renuncia de Viviana Canosa (1/3)

“Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos. También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar. No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo”, continuó.

Y agregó: “Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas”. Finalmente, se despidió con una serie de agradecimientos.

La renuncia de Viviana Canosa (2/3)

“Agradecemos a A24 por darnos pantalla durante un año y medio. Y a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño. Podemos estar acertados o equivocados. Pero siempre libres y dignos. Gracias a ustedes por acompañarnos cada noche”, expresó a modo de cierre y firmó con su nombre y con el de Juan Manuel Dragani, Ezequiel Spillman, Jorge Giacobbe y Andres Bombillar.

Según diversas versiones que surgieron luego de su desaparición del aire, la producción no le habría dejado presentar un editorial en donde apuntaba contra Sergio Massa en la que había incluido los insultos que recibió durante su visita a San Luis. “Se fue Viviana Canosa del canal. No la dejaron poner un informe crítico sobre Sergio Massa. Ella asegura que fue orden directa de Daniel Vila”, escribió Jorge Rial.

La renuncia de Viviana Canosa (3/3)

Poco después de la pelea a los gritos que habría tenido lugar pasadas las 20 hs, la opinión del canal llegó de la mano de Marcela Pagano quien dijo: “La línea editorial del canal es el respeto por las instituciones, las personas y las ideas. Sean del color político que sean. Escrachar, agredir, insultar a una persona por lo que piensa, por lo que hace o por lo que dice no va de la mano de lo que queremos como señal de noticias”.