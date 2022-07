Viviana Canosa volvió a cruzar a Ofelia Fernández y le puso un curioso apodo

Viviana Canosa criticó con dureza a la legisladora porteña Ofelia Fernández en el editorial de su programa, Vivana con vos (A24), a raíz de un video que se viralizó en las últimas horas, pero que data de mayo de 2019. La periodista replicó las imágenes y acusó Fernández de “justificar a los ladrones y a los asesinos”. Además, le puso un curioso apodo.

Este miércoles, Canosa abrió una nueva emisión de su programa diario con un duro editorial en el que se despachó contra el Gobierno, sus funcionarios y, una vez más, con Ofelia Fernández. En la pantalla gigante que tiene detrás de su escritorio, apareció la imagen de la joven política de 22 años. “Ahí la vemos a ‘Miss Mondongo’”, indicó la conductora.

Viviana Canosa volvió a cruzar a Ofelia Fernández

Y continuó: “Le encanta escandalizar y lo hace a propósito, y le sale bastante bien. Es la legisladora porteña, Ofelia Fernández. Esto es impresionante, está justificando a los ladrones y a los asesinos. Mirala, escándalo”, sostuvo antes de mostrar el video viral de la polémica.

Las imágenes corresponden a una entrevista que Fernández le dio al canal Crónica, en 2019, cuando la joven todavía no había sido elegida como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. En el piso se debatía un tema caliente de aquel entonces, la edad de imputabilidad, y contaban con la presencia del empresario textil Juan Carlos Blumberg, cuyo hijo, Axel, fue secuestrado y posteriormente asesinado por sus captores en 2004.

Ofelia Fernández, nuevamente foco de las críticas de Viviana Canosa (Foto: Archivo)

En el recorte, Ofelia Fernández argumenta que “no hay un intento por insertar en el sistema educativo a esa gente -en referencia a los excluidos del sistema-. O si vas más arriba, al sistema laboral y demás. A la gente, en los barrios, la quieren excluida. La matan de hambre y después se enojan si esa gente va a resolver su alimentación”, dice la joven desde un móvil.

“¿Cómo? ¡Pará! ¿Cómo que va a matar o a robar para resolver su alimentación?”, le repreguntaron desde los estudios. Y la futura legisladora explicó: “Si un pibe anda con un arma no lo hace porque tiene ganas, o porque le divierta el papel de rebelde sin causa. Lo hace porque hay un gobierno que no tiene políticas públicas en relación a que esa gente tenga las necesidades cubiertas, como para no tener que hacer eso”.

Tras repasar el video, Canosa agregó: “O sea, dice que los ladrones resuelven su alimentación robando. Bueno, vamos a empezar entonces a salir a la calle todos los días con un tupper con una pata de pollo, mortadela, con un pedazo de pan. Salí con un tupper, así cuando te vienen a afanar, ‘no, tomá, tomá, te doy comida’”.

Viviana Canosa arremetió contra Ofelia Fernández por un video viral (Foto: Instagram @vivianacanosaok)

Su indignación siguió en aumento y arremetió: “¿Qué dice esta chica? Y lo dice al lado Blumberg, que le mataron al hijo. Inconscientes. ¡Al lado de Blumberg, que le asesinaron a su hijo!”, insistió la conductora y aseguró que los políticos como Ofelia Fernández hablan del robo como si robar fuera un trabajo. “Son nuestros legisladores, les pagamos, una vergüenza. Tendrían que rajarla a patadas en el cu..., lo está diciendo de verdad, al lado de Blumberg, que le mataron al hijo”, remarcó.