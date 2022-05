Viviana Canosa estalló en vivo contra Jorge Yoma y lo echó de su programa: “No soporto más”

Un tenso momento se vivió durante la noche del viernes en Viviana con vos (América) entre Viviana Canosa y su invitado, Jorge Yoma. Tras una acalorada discusión durante el programa, la conductora echó del estudio al exsenador con el argumento de defender a su público, y lo tildó de “lacra”. Además, le expresó tajante: “Tenés un nivel de cinismo que no voy a permitir”.

Todo comenzó cuando el invitado protagonizó un cruce con El Dipy, que también estaba en el programa. Esto generó indignación y enojo entre el resto de los periodistas presentes y más aún en Canosa, que permaneció en silencio hasta que en un momento pidió la palabra y se desató el escándalo.

“La verdad te agradezco de todo corazón, pero no voy a permitir por mi público y por el pueblo que le sigamos faltando el respeto a la gente. No quiero que esto se torne en algo violento ni que la pasemos mal ninguno de los dos”, le manifestó a Yoma.

Viviana Canosa echó de su programa a Jorge Yoma

Asimismo, agregó: “Me esta latiendo el corazón mas de la cuenta. Con todo respeto, quiero que te vayas del programa porque realmente puedo escuchar toda la noche lo que vos decís, pero estás justificando a un presidente como Alberto Fernández que es un cínico, un siniestro. No no me importa si a vos te molesta que le pongamos calificativos porque solo pienso en la gente que durante dos años de este Gobierno, con la pandemia y la cuarentena lo pasó pésimo”.

Mientras Yoma se puso de pie y comenzó a quitarse el micrófono, la conductora continuó: “Hay gente que se suicida, que perdió sus Pymes, que se siente estafada, que se siente una mie..., los chicos se quedaron sin educación y 200 mil pibes no van a volver al colegio”.

Canosa se enfureció contra Yoma (Foto: Captura de video)

“Te agradezco pero no quiero que esto se torne en algo violento ni que la pasemos mal ninguno de nosotros”, indicó. Al escucharla, Yoma le preguntó si le iba a “pegar”, a lo que ella le respondió contundente: “Violento por el tono y tu cinismo. Tenés un nivel de cinismo que yo no voy a permitir ni con el Dipy ni con el pueblo”.

La cámara apuntó al político mientras se retiraba del piso, mientras la periodista explicó: “Realmente lo lamento porque nunca hice esto, pero mi corazón no para de latir. Yo no puedo creer lo mal que me estoy sintiendo. No puedo creer el cinismo de la clase política que tenemos. Y lo lamento. Yo acá no estoy sentada porque me den sobres, yo laburo para mí, para mi hija, para mi familia y para mi pueblo. Yo no le puedo mentir a la gente. Esta conversación se estaba tornando pornográfica y desagradable”.

La periodista no intentó calmar su enojo y remarcó que ellos no tienen porque “soportar el cinismo de un señor que se está riendo del Dipy, que es como que si se riera del que está en su casa”. Asimismo, volvió a apuntar contra la polémica por la foto de Olivos y sin filtro dijo: “Estos políticos y esta política no van más”.

Para cerrar, señaló: “No se puede escuchar tantas estupideces y con tanta impunidad. La Argentina es impune y yo no la soporto más, no soporto más a los Jorge Yoma, a los Alberto Fernández y las Cristinas Fernández, que son ricos y el pueblo es pobre. Basta con esta dirigencia que no está haciendo mier.. la vida”.

El descargo de Jorge Yoma tras ser echado del programa de Viviana Canosa

Tras la repercusión que tuvo el tenso momento en televisó, Jorge Yoma acudió a su cuenta de Twitter para hacer un descargo. “La señora Viviana Canosa me echó de su programa porque no le gustó lo que pienso y digo. Y cuando me fui siguió insultándome hasta el final, junto a su invitado estrella, El Dipy. Sinceramente, les agradezco semejante atención”, precisó.

El descargo de Jorge Yoma en Twitter luego de que Viviana Canosa lo echara de su programa (Foto: Twittter @negroyoma)

En el hilo de Twitter, Yoma se refirió a los dichos de la conductora (Foto: Twitter @negroyoma)

“Me preocupa que, según sus palabras, mis opiniones le hayan provocado arritmia cardíaca. Espero recupere su estabilidad emocional. Al respecto le aconsejo sustituir sus infusiones antes y durante su programa por té de yuyos serranos”, acotó. Para cerrar su descargo, se dirigió con ironía a uno de los panelistas del programa: “Y al amigo y compañero Carlos Campolongo que estuvo calculando mi edad, tengo 68 añitos. Todavía cantamos…”