Tras la denuncia, Wanda Nara publicó fotos y videos con su empleada durante sus viajes familiares

Instalada en Europa desde hace muchos años, para Wanda Nara es un placer poder regresar a su país natal. Sus visitas a la Argentina, aunque habitualmente son cortas, suelen estar marcadas por el disfrute. Sin embargo, su reciente viaje fue de todo menos relajante. Recién llegada a Ezeiza, se vio envuelta en dos polémicas: su nueva crisis con Mauro Icardi y la denuncia de una empleada quien aseguró que no le pagaba y que no podía volver al país por su culpa. Aunque en un principio no quiso hablar del tema, la situación creció tanto que decidió referirse a ella de la forma que mejor conoce: a través de las redes.

Tras la denuncia, Wanda Nara publicó fotos y videos de su empleada en los viajes familiares

La debacle de Carmen, la empleada de Wanda Nara que supuestamente estaría “secuestrada” en Italia, comenzó un par de días atrás cuando desde Intrusos (América) presentaron por primera vez su historia al público.

“Yo hace dos años y medio que ella no me paga, ahora se van a cumplir tres años en octubre; y le pido la plata y me dice: ‘Mañana te la traigo’, pero se va para Francia y no me la trae”. Y agregó: “Ella me dijo: ‘Te voy a blanquear’, porque me iba a sacar el permiso para trabajar en Francia y quedarme con Mauro, pero cuando le pregunté si me iba a sacar los papeles me dijo: ‘¡Cómo jorobás con el papel! ¡No, no te lo voy a hacer!’”, se oía decir a Carmen en un audio.

Carmen, la empleada de Wanda Nara que habría quedado varada en Europa, junto a una de las hijas de la empresaria instagram @wanda_nara

Como si de una ficha de dominó se tratase, ese mensaje de voz desató un fenómeno casi imparable. Los medios se llenaron de diversas teorías sobre las condiciones en las que vivía la mujer y hasta algunos aseguraron que dormía en el lavadero de la casa de Milán y que sobrevivía gracias al jardinero que le alcanzaba la comida.

El caso de la empleada secuestrada llegó a tal punto que, casi accidentalmente, la supuesta víctima confirmó el aparente divorcio de Wanda e Icardi con un audio que le habría enviado la empresaria. En el mismo, le explicaba que no podía ayudarla en este momento porque viajaba a la Argentina para poner en marcha el trámite con su abogada, Ana Rosenfeld.

El explosivo audio con el que Wanda Nara confirma su divorcio de Mauro Icardi

Mientras los programas dedicados al espectáculo hicieron lo posible para cubrir el minuto a minuto de la evolución de este nuevo drama que culminó en el segundo estallido del Wanda Gate, la protagonista debió enfrentar los batallones de noteros y cámaras que le siguieron los pasos en búsqueda de una respuesta.

Al mismo tiempo que ella luchaba con los medios, Carmen hacía lo propio. En diálogo con una agente de viajes que la empresaria contrató para que le consiguiera un pasaje para volver con su familia, admitió que todo se salió de control. “Yo estoy mal, estoy muy angustiada. Inventan cosas que ya no sé con que cara mirar, la gente miente, de todo dicen. ¿Por que no se ocupan de la vida de ellos?”, manifestó en una llamada grabada que transmitieron por LAM (América).

Y, en cuanto a si quería hacerle llegar un mensaje a su empleadora, dijo: “Yo no le quiero contestar porque sé que está mal y la conozco, hace ocho años que la conozco”.

Aunque se tomó su tiempo, la manager y esposa de Mauro Icardi respondió a todas las especulaciones, teorías y rumores en el territorio que mejor maneja: su cuenta de Instagram. Para hacerlo, en un lapso de cuarenta minutos, plagó sus Historias con videos y fotos que mostraban a Carmen en reuniones familiares, sentada con Isabella y Francesca, en el auto con la misma Wanda, de viaje por diversas partes del mundo y hasta se tomó el trabajo de marcar algunos de los destinos que conoció junto a ellos.

Wanda Nara compartió fotos de Carmen con su familia instagram @wanda_nara

A modo de cierre, subió una última postal en donde la mujer posaba en la cocina de su casa muy sonriente rodeada de los cinco hijos de Nara. “Antes de mi viaje a Baires”, escribió, con el fin de indicar la fecha. Una vez terminada la seguidilla de posteos, optó por volver a hacer silencio y dejó que las imágenes hablaran por si mismas.