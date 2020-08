Viviana Canosa, indignada con sus detractores: "Todo tiene un límite, señores"

La conductora habló de las acciones legales que va a iniciarles a quienes la difamaron y apuntó contra la defensora del Público, Miriam Lewin Crédito: elnueve

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2020 • 09:35

Viviana Canosa, conductora de Nada Personal (elnueve), anoche se mostró ofuscada por las críticas que recibe: "Todo tiene un límite señores, todo tiene un límite, como dice San Martín seamos libres lo demás no importa nada". En ese sentido, la conductora fue contundente con la defensora del Público: "La verdad que la libertad de expresión me preocupa mucho, Miriam Lewin me preocupa mucho, en estos días tengo que hablar de algunas cosas que me pasaron el fin semana, de la carta que recibí de ella".

A continuación, la periodista se mostró desesperanzada. "A veces pienso que es muy difícil seguir trabajando si te ponen tantas restricciones, yo no lo voy a permitir con mi persona, pero calculo que hay mucha gente que necesita su sueldo y lo tiene que hacer", sentenció Canosa. Y agregó: "Es muy importante el rol de los medios hoy y sentirse libre, pero no es fácil".

La periodista había publicado ayer una frase en Twitter en la que dejaba en claro que iba a recurrir a la Justicia para defender su libertad de expresión. "Durante estos días vengo escuchando y leyendo en diferentes medios, muchas expresiones que me lastimaron, que ofendieron mi honor, sustentadas en falsedades sobre mi persona y en interpretaciones malintencionadas, por las que además intentan socavar y vulnerar mi libertad de expresión. Por lo tanto le he encomendado a mi abogado el Dr. Martín Leguizamón para que inicie las acciones legales correspondientes contra los que me injuriaron y agraviaron", tuiteó Canosa.

La polémica rodea hace unas semanas a la conductora. El sábado se conoció la noticia de la muerte de un niño de 5 años en la localidad neuquina de Plottier, el menor había tomado dióxido de cloro. El 5 de agosto, Canosa había bebido en vivo esta sustancia que también es llamada CDS y es promocionada como una supuesta cura para el coronavirus. El producto, que se utiliza para fines similares a los de la lavandina, según la comunidad científica, no previene el contagio de Covid-19 ni ayuda a curarlo. Por el contrario, puede causar severos daños en el cuerpo.

Por su parte, la Defensoría del Público advirtió a la población que "promover el consumo de dióxido de cloro en la TV es infodemia". En la cuenta de Twitter de esta institución se explicó que la Defensoría "no tiene potestad sancionatoria" y que "convocó a la producción a dialogar sobre la vulneración de derechos de las audiencias, en particular el derecho a una información veraz y precisa para la protección de la salud". Y destacaron que se le solicitó al programa medidas reparatorias "para restaurar la plena vigencia de los derechos vulnerados, como la difusión de información con validez científica a cargo de especialistas en la materia."