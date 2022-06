La influencer Delfina Wagner estalló contra Pablo Duggan: “Ofelia Fernández tiene la misma edad que yo”

En medio de un debate televisivo del que participaron algunos invitados para hablar sobre la política argentina, la influencer Delfina Wagner cruzó al periodista de C5N, Pablo Duggan. El conductor había indicado que los jóvenes no tenían las herramientas necesarias para hablar sobre las consecuencias de la dictadura militar argentina por no ser contemporáneos a esa parte de la historia, algo que molestó visiblemente a la joven militante.

“Nacieron con una mujer (sic) bastante diferente a la mujer de hace 20 años… Esos temas no se manchan. Eso es terrible”, se lo escucha decir al conductor antes de generarse el fuerte debate. Acto seguido, llegó el turno de Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero, que se convirtió en un dolor de cabeza para Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, quien también estaba en el piso. “Hay que aclararle a los jóvenes que la dictadura arrasó derechos”, alcanzó a decir el hombre antes de que Delfina lo interrumpiera para hacerles una observación.

“Usted le está faltando el respeto a todos los jóvenes porque dice que porque no nacimos y no lo vivimos, es decir, yo no puedo estudiar historia y tener los conocimientos y entender lo qué pasó. ¿Usted cree que no lo puedo entender porque nací después?”, indagó la influencer. Ante esta duda de Delfina, Duggan dejó marcada su posición al respecto: “Sí, así lo creo”.

Una influencer cruzó a Pablo Duggan y el video se hizo viral

Tras su respuesta, la influencer sostuvo que “era una falta de respeto para toda la juventud”. Belliboni, por su parte, indicó que estaba de acuerdo con Delfina, ya que sabía de muchos jóvenes que conocían la historia de la Argentina. “Por ejemplo, Ofelia Fernández, sabés, tiene la misma edad que yo y está ejerciendo como legisladora. ¿Ella tampoco tiene idea?”, retrucó Wagner. Pero Duggan intentó desdecir su postura. “Me parece que ella sí tiene un compromiso muy grande…”, alcanzó a decir el periodista sobre la legisladora por el Frente de Todos.

Su respuesta sorprendió a los presentes en el estudio, pero aún más a Delfina, quien le recordó su postura política. “Claro, ella porque piensa como usted y es joven, entonces sí. El resto no”, agregó. “No es que sea bueno o malo, yo estoy describiendo, nada más”, indicó el conductor en un intento por minimizar la discusión. “Acaba de decir que la gente joven no puede opinar de la misma manera porque nació después, pero Ofelia sí. Una iluminada porque piensa igual que usted”, ironizó. “Bueno, en gran medida sí, porque viven en otro mundo. Algunas tienen el compromiso que otras no tienen”, lanzó Duggan tajante.

En medio de un debate político en C5N, la joven le redobló la apuesta al conductor Captura de TV

Estas palabras hicieron enojar a la influencer, quien recordó el episodio de la toma del colegio que protagonizó Ofelia Fernández tiempo atrás. “¿Qué compromiso? De tomar colegios, señor, yo le acabo de hablar de que quería ir al colegio y no podía por la pandemia. Ella toma colegios y usted la aplaude. Usted no conoce la problemática”, aclaró la joven en medio del enojo.

Quién es Delfina Wagner

Según el perfil de su cuenta de Twitter, Delfina tiene 19 años, es una influencer que se identifica como “una referente del patriotismo de la Argentina” y cada tanto comparte su postura sobre la política nacional. La joven se identifica como “Anti K, sin líder ni partido”, y dice tener una ideología de “mente crítica”. En su canal de YouTube entrevista a las principales figuras de la política argentina, donde también se define como “liberal”. En medio de una pregunta de Duggan sobre si trabajaba con Javier Milei esta aclaró que no lo hacía, sino que militaba por su cuenta.

Delfina es una influencer de las redes sociales donde se muestra con varias figuras de la política argentina Twitter

En varias oportunidades, la joven explicó que no está de acuerdo con el feminismo ni las corrientes populares, “porque esto intenta rebajar a ambos sexos a hacer lo mismo”, por lo que se pierde lo que hace “especial a cada sexo”, y en realidad “los complementa”. “La nueva izquierda en sí, lo que busca es enfrentar a los sexos, intentando reemplazar el enfrentamiento de lucha de clases que había planteado el marxismo original para poder seguir existiendo culturalmente, una vez que perdió la batalla en el campo económico. Esto nos rebaja tanto a hombres como mujeres a hacer lo mismo siendo naturalmente tenemos un montón de cuestiones que nos diferencian y que nos hacen complementarios”, explicó en una entrevista para el canal de YouTube La resistencia.

La joven comparte material en las redes sociales Twitter

La joven también se hizo conocida en las redes sociales por publicar fotografías con el vocalista de Tan Biónica, Chano Chano Charpentier en un reconocido hotel de Puerto Madero, con quien se la vinculó sentimentalmente tiempo atrás.