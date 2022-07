Luis Majul abandonó este jueves el estudio de LN+ desde donde se transmite el noticiero 8.30 AM, lo hizo en señal de repudio a las declaraciones de la portavoz del gobierno nacional Gabriela Cerruti, tras escuchar sus dichos en los que negó el cepo al dólar y el aumento del impuesto al turismo.

El rechazo del periodista a las afirmaciones de la vocera presidencial ocurrió durante el pase del programa que conduce junto a Débora Plager y Marina Calabró con Buen día Nación, el magazine informativo de Luis Novaresio. Todo comenzó cuando los periodistas propusieron escuchar la conferencia que brindó esta mañana Cerruti en Casa Rosada.

“Si quieren ver definiciones estrambóticas, pongamos una de la portavoz Gabriela Cerruti, que no solo dijo que ‘hablar de dólar paralelo es ilegal’ sino que ‘no hay cepo’ en la República Argentina”, adelantó Majul, tras lo cual pusieron al aire un fragmento de la conferencia de prensa.

"¡Volvé Luis!". La frase de Gabriela Cerruti que llevó a Majul a abandonar el estudio de LN+

“Reiteramos que no hay ningún aumento de dólar ahorro ni ningún cepo como dijo un colega antes… lo único que hay es una mayor percepción del adelanto de ganancias”, dijo Cerruti. “Lo único que hay es una modificación del 35 % al 45 % del adelanto de la percepción de ganancias, el ingreso país sigue siendo el mismo y el dólar ahorro sigue igual sin modificación”, agregó.

En este punto, Majul abandonó el estudio desde donde sale al aire junto a Plager y Calabró y se fue detrás de las cámaras. “¡Volvé Luis! ¡No te vayas!”, le pidieron sus compañeros. “Gabriela dijo eso y yo digo que esto (señalando el set de grabación) no es un canal de televisión, y esto no es un estudio de televisión; estos no son los micrófonos que nos ponen para hablar, y yo no soy Luis Majul, ¡dale!”, ironizó el conductor.

Fue en ese momento cuando Calabró intentó traducir las expresiones de Cerruti. “Ahora no es un ‘aumento del impuesto’ sino un ‘incremento de la percepción de ganancias’. El eufemismo que encontraron para decir que aumentaron el cepo es hermoso, y si encontrás a alguien al que le hayan devuelto algo de la percepción de ganancias, presentámelo porque no conozco a nadie”, pidió la periodista.

Para Cerruti, “no hay cepo”

“¿Pero yo estoy loco o Cerruti dijo que no hay cepo? ¿En serio dijo eso? ¿Qué le pasó a Gabriela Cerruti?”, preguntó Novaresio y Majul continuó: “Si quieren que me vaya de nuevo me voy, pero ayer, Cerruti mezcló su rol de portavoz oficial con su vida personal en su cuenta Instagram: una mezcla que no se recomienda en ningún protocolo de comunicación oficial”, consideró.

“Es una transgresión a la función pública”, agregó Novaresio. “Lo más cercano fue Anita Montanaro afanándose la cuenta de Casa Rosada. Se afanaron la cuenta, no se hagan los distraídos”, recordó Majul.

“Esto ya no es la pérdida de elegancia, es el extravío absoluto. Cerruti diciendo esto y Aníbal Fernández tartamudeando, no lo tenía, diciendo que Alberto Fernández debería pelear la reelección porque su gobierno ‘es mágico y debería premiarse’, es hermoso”, dijo Novaresio, y volvió a preguntar: “¿Dónde está Alberto Fernández en el ejercicio del poder?”. La respuesta de sus compañeros fue unánime: “No está”.