Wanda Nara suele compartir en sus redes sociales, donde reúne alrededor de 17 millones de seguidores, el día a día de su familia, la intimidad de su hogar, sus viajes y sus eventos. En esta oportunidad, la mujer de Mauro Icardi compartió un adelanto de la decoración navideña en su casa de Estambul, capital en la que vive actualmente debido al trabajo de su esposo como futbolista de Galatasaray de la Superliga de Turquía.

Al ritmo de It ‘s Beginning to Look a Lot like Christmas, de Michael Bublé, Wanda mostró el interior de su hogar por completo. “Mi casa de Estambul”, escribió al pie del video que comparte en sus redes sociales. “Ya empezamos a decorar la casa para Navidad. Empezar el ocho significa tener pocos días la casa decorada y siempre nos trajo suerte y amamos la Navidad”, dijo. En el video, se puede ver una sala de estar inmensa con decoraciones por doquier. Desde un gigantesco y totalmente decorado árbol de navidad, hasta adornos propios de la época en las mesas ratonas, en el dressoir y en varios muebles.

Entre las decoraciones, se pueden ver pequeños arbolitos color verde, muchos Papá Noel, muñequitos de nieve y adornos. También, una figura de tamaño real y un piano adornado por completo en su parte superior. En el recibidor al lado de la puerta de entrada se pueden ver cinco botas navideñas en representación de los cinco hijos de Wanda Nara. En la parte de afuera de la casa, la entrada principal está decorada con una arboleda que recorre su marco y algunos muñecos de Papá Noel.

“¿Alguien más está ansioso?”, le preguntó a sus seguidores la cantante de Bad bitch. “Qué belleza, cuando sea millonaria no diré nada...pero habrá señales. Me parece bárbaro que Wanda disfrute y exponga todo, quién pudiera. La que puede, puede y la que no, lo mira por Instagram. Felicidades”, le respondió una seguidora en comentarios en el posteo que compartió.

“Parece una casa de venta de productos de navidad”, comentó otra. “Hay un poco de casa en esa Navidad”, le respondió un tercer fanático. “Me gustaron los almohadones de Papá Noel, los almohadones rojos, él árbol grande con los regalos, la guirnalda sobre el ventanal, las botitas y estrellas sobre la estufa, la corona redonda sobre la pared, los papanoeles escalando la puerta, y los renos gorditos (que parecen cachorros) en el Papá Noel gigante. Una belleza, cuánta magia! Y hermosa la casa, sueño con una casa así”, aseguró otra seguidora en el posteo.

Wanda Nara mostró el lujoso regalo que les compró a sus hijos: “Que nunca falte”

Como es habitual, Wanda comparte en sus redes sociales todo lo que hace con sus hijos. En esta oportunidad, no dejó de mostrar una sorpresa que les preparó.

Mauro Icardi, Wanda Nara, Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella vivieron en Francia mientras el futbolista jugaba para el PSG Instagram @mauroicardi

En el video que subió la mediática se pudieron ver siete nuevos celulares de distintos colores y tamaños. “Llegaron los teléfonos para toda la familia”, se escuchó decir a Wanda. Incluso le preguntó a su hija menor: “Isi, ¿cuál es el tuyo?”, y la pequeña señaló el de color amarillo.

Apple lanzó este nuevo modelo hace unas semanas y su precio, en la página web oficial, varía entre los 799 y 1499 dólares (795.000 y 1.491.500 pesos). “Que la comunicación nunca falte”, sostuvo Nara al ver la emoción de sus hijos ante los regalos.