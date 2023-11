escuchar

Este domingo, Horacio Cabak asistió como invitado a Podemos Hablar (PH, Telefe) y recordó un conflicto que protagonizó con Sofía “Jujuy” Jiménez en 2021. Cuando ambos compartían el ciclo de Informados de todo (América TV), la modelo acusó al conductor de televisión de “maltratarla delante de todos”. Luego de un intercambio en las redes sociales, Jujuy compartió las capturas de un chat que ambos compartieron al inicio de la polémica.

“Me da vergüenza ajena ver, leer y escuchar las mentiras y los delirios que dice esta persona. Indefendible lo de este señor”, apuntó Jujuy, a través de un descargo que compartió en sus Stories de Instagram. Y añadió: “Anoche, en PH, estaba en modo víctima, parece”.

La modelo respondió a las declaraciones de Horacio Cabak en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. “Ya pasaron tres años. Pensé que habías recapacitado algo, pero veo que el nivel de soberbia y arrogancia que te caracteriza sigue intacto. Una lástima”, advirtió. Y aseguró que, para ella, el tema “ya caducó”.

Posteriormente, Jujuy compartió la captura de un chat que mantuvo con Cabak el 30 de abril de 2021, casi dos meses antes de despedirse del ciclo que condujeron. “Sofi, no estoy viendo nada desde que empezó todo esto”, se leyó en la instantánea. Y siguió: “Lamento que te hayas sentido incómoda el rato que trabajamos juntos. Probablemente, no siendo de otra ‘generación’, no haya encontrado la forma de comunicarme de la mejor manera. Nunca tuve ninguna cuestión personal con vos. Gracias de nuevo”.

Por su parte, la modelo le respondió, según se vio en la captura que compartió: “El tema para mí ya está terminado. En su momento, la pasé muy mal, te lo dije. Pero, evidentemente, no lo veías. ¡Fue una experiencia más en mi carrera y ya! Ojalá mejore tu situación actual y encuentren paz. Te mando un beso grande”.

Tras las declaraciones de Cabak en PH, Sofía Jujuy compartió un contundente descargo en su perfil. “No puedo creer lo que veo y escucho. ¡Qué nivel de narcisismo, Dios mío! Googleen los programas de ese momento y saquen sus propias conclusiones. Puntualmente, el del 28 de enero de 2021. No me lo olvido más... El maltrato delante y detrás de cámara fue extremo y ni siquiera solo conmigo”, señaló.

Qué pasó entre Horacio Cabak y Sofía “Jujuy” Jiménez

El fin de semana, Cabak aseguró que dos años atrás se lo canceló de manera “injusta”. El conductor de televisión hizo referencia a las acusaciones de Sofía Jujuy contra él, acerca de un presunto maltrato en el ciclo que compartieron en América TV. “Me acusaron de misógino, de maltratador. Hubo una seguidilla de cosas que considero que [Jujuy] fue muy injusta conmigo y el medio, también. Yo tengo 30 años de laburo y nadie salió a decir: ‘Este tipo nunca tuvo un problema con nadie’”, destacó el comunicador.

Cabak se refirió a las declaraciones que la modelo pronunció en el programa de Mirtha Legrand dos años atrás. “Yo estaba temblando, me temblaban las piernas. Todo se estaba yendo de las manos. Me daba consejos de hombre que me veía como una mujer chica que no sabía nada”, aseguró Jujuy, acerca del programa Informados de todo, donde fueron compañeros.

Sofía Jujuy Jiménez respondió a las declaraciones de Cabak sobre su trabajo juntos Captura