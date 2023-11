escuchar

Una de las polémicas peleas entre figuras del mundo del espectáculo fue la de Evangelina Anderson y Wanda Nara, ya que ambas mantuvieron su rivalidad durante más de una década. Sin embargo, para la esposa del DT de River Plate todo eso es cosa del pasado y semanas atrás dijo que se tomaría un café con la empresaria mediática. Por tal motivo, en las últimas horas, Flor de la V contó toda la verdad de aquella enemistad.

“Cuando hicimos La Pelu en Telefe se armó una hecatombe entre ellas dos. Hace 12 años. Esto estaba latente, no se bancaban”, comenzó diciendo la conductora este jueves en Intrusos (América TV).

Al escucharla, Guido Záffora agregó: “Venían de la revista de (Jorge) Guinzburg en el Teatro Liceo, eran dos vedettes en ese momento”. “También lo de Maxi (López), lo de (Martín) Demichelis, esa historia que nunca quedó en claro”, lanzó la presentadora del ciclo de espectáculos.

“Todos esos años de laburar juntas, tapas de revista. De ahí no se hablaron nunca más. Se encontraron en un aeropuerto y Evangelina contó que Wanda no la saludó”, reveló el panelista. Acto seguido, leyó un mensaje que le envió Nara sobre su vínculo con Anderson: “Estoy colapsada con los ensayos... Yo nunca estuve peleada con ella. Fueron cosas de una temporada de teatro, éramos pendejas. Pero pasaron mil años. Somos madres y mujeres que vivieron mil cosas y nos quedamos con las cosas lindas que compartimos antes y ahora. No hay pelea”.

En ese sentido, Flor de la V volvió a recordar aquel enfrentamiento. “Pero perdió la memoria, yo me acuerdo en Telefe lo que pasó en La Pelu, fue un escándalo y no se querían cruzar. Fede Levrino las quiso cruzar y no se pudo… todo terminó en gerencia. ¡No sabés lo que fue!”, sostuvo.

Por su parte, Karina Iavícoli leyó el mensaje que le envió Evangelina Anderson: “Está todo bien, me gusta el tema que hizo Wanda y está todo bien con ella y por eso lo subí. Eso que pasó fue hace mil años, éramos adolescentes. Nuestros hijos son amigos. Los chicos se nutren de nuestros ejemplos”.

El enfrentamiento de aquellos años volvió a ser tema en los medios cuando Anderson compartió un video en su cuenta de Instagram, en la que tiene 3.6 millones de seguidores, en donde se la vio mostrando el outfit para Los 8 escalones (eltrece) bajo la canción “Bad Bitch”, con la que la esposa de Mauro Icardi se lanzó como cantante. Este gesto indicaría que la enemistad quedó atrás.

Pero esa no fue el único guiño que la rubia le envió a la hermana de Zaira Nara. En una de las notas que brindó para Intrusos, el cronista hizo hincapié en el vínculo de amistad que formó su hijo mayor con Valentino López, el hijo más grande de Wanda y Máxi López, ya que juegan juntos en la Novena de River Plate, y le consultó si la amistad entre los adolescentes podría generar un vínculo entre ella. “Sí, por supuesto. La gente se piensa que nosotras estamos enemistadas por algo que se armó, no sé, prescribió. No quiero delatar edades”, manifestó Evangelina Anderson, entre risas, y siguió: “La gente evoluciona, crece, somos mamás y todo eso fue porque las dos estábamos en una obra de teatro y se arma todo para que la gente vaya a ver la obra”.