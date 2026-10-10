Wanda Nara contó cómo fue filmar las escenas de sexo con Agustín Bernasconi para su nueva película: “Me daba vergüenza”

El 22 de octubre, Wanda Nara debuta en la pantalla grande con ¿Querés ser mi hija?, dirigida por Hernán Guerschuny. Su personaje es Lucía, una mujer de 42 años que, tras descubrir que su pareja le es infiel, regresa a su departamento de soltera. Allí conoce a Javier -interpretado por Agustín Bernasconi-, su joven vecino de 23 años, a quien le pide que se haga pasar por su hijo para ayudarla a conseguir el trabajo de sus sueños. Sin embargo, los sentimientos empiezan a mezclarse y su vínculo dejará de ser solo por conveniencia. En su primera experiencia como actriz, la conductora tuvo que no solo besarse con su coprotagonista, sino también grabar escenas de sexo, lo cual significó uno de los mayores desafíos del proyecto.

El 22 de octubre llega a los cines ¿Querés ser mi hijo?, protagonizada por Wanda Nara y Agustín Bernasconi Prensa ¿Querés ser mi hijo?

En diálogo con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina (La Once Diez), Wanda Nara y Agustín Bernasconi contaron cómo fue el rodaje de las escenas de sexo para su primera película. “Para mí era todo nuevo, todo me daba vergüenza. Él estaba más acostumbrado”, reconoció la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe). “Por ahí los ves de afuera y parece una bo***ez, pero no. Hay que estar ahí desnudándose y una cosa y la otra”, coincidió el cantante frente a lo que Dlugi acotó: “La gente la ve y empieza a soñar; sin embargo, cuando se filma, es lo más antierótico del mundo”.

¿Querés ser mi hijo? - Avance

Durante el rodaje, ambos trabajaron con una coach de intimidad que los ayudó a prepararse para cuando llegara la hora de grabar escenas románticas y saber con qué iban a encontrarse y qué iba a aparecer en cámara. En este sentido, Nara destacó que Bernasconi, que tenía más experiencia actoral, la acompañó y cuidó durante todo el proceso. A su vez, contó que cuando filmaron las escenas de alto voltaje, el equipo se redujo y terminó integrado en su mayoría por mujeres. “Quedó bueno”, aseguró orgullosa al tiempo que admitió: “Era un tema importante para mí también, difícil”.

En su debut en cine, Nara y Bernasconi trabajaron con una coach de intimidad para prepararse para las escenas íntimas Prensa ¿Querés ser mi hijo?

Así fue el primer beso entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi en ¿Querés ser mi hijo?

Cuando comenzó a hacer las primeras pruebas para el personaje de Javier, Bernasconi no sabía que trabajaría con Wanda Nara. Tuvieron poco tiempo para conocerse, ensayar y, sobre todo, trabajar en la química de su personaje. En mayo, LA NACION viajó a Montevideo, Uruguay, para presenciar una jornada de rodaje de la película y la conductora reconoció que, si bien para ella todo fue un desafío porque se trataba de una experiencia completamente nueva, la escena que más le costó fue la del primer beso entre ellos.

Wanda Nara reveló que la escena del primer beso entre Lucía y Javier fue la que más le costó Prensa ¿Querés ser mi hijo?

“Estaba re nerviosa porque él es actor y yo no. Me decía que el beso iba a ser lo menos importante, pero la escena era muy fuerte y yo sentía que iba a llegar y no iba a poder seguir. Fue tremendo. Fue una traba que tuvimos. Le decía: ‘Creo que no sé besar, porque nunca me filmé besando. ¿Para qué lado pongo el cuello…?’. Le transmitía a él todas mis inquietudes”, expresó. La noche anterior a filmarla salieron a cenar con todo su equipo y ella les expresó sus inquietudes. “Estaba acelerada y en un momento se levanta una chica que estaba en la mesa de al lado, me saluda y me dice: ‘Que te vaya bien mañana con tu primer beso con Agus’. ¡Todo el restaurante había escuchado que yo estaba re preocupada!”, reveló Nara.