Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieron una romántica cena en Buenos Aires

Escuchar

Las señales que indican que Wanda Nara y Mauro Icardi podrían estar retomando su relación no dejan de aparecer. Después de haber anunciado su separación hace unos meses, los rumores de reconciliación se intensificaron al ser vistos juntos en una romántica cena en Buenos Aires, a poco de la llegada del futbolista al país.

Todo comenzó cuando el jugador del Galatasaray compartió una imagen en su cuenta de Instagram que despertó las especulaciones entre sus seguidores. La publicación mostraba una copa acompañada del enigmático texto: “Un buen vino y buena compañía”. Si bien Icardi no mencionó a nadie en particular, los fanáticos de la pareja no tardaron en relacionar el mensaje con su esposa y madre de sus dos hijas, Francesca e Isabella.

El peculiar posteo de Mauro Icardi (Foto: Instagram @mauroicardi)

La confirmación de la tan esperada cita no tardó en llegar. Ángel de Brito, a través de su cuenta de Instagram personal, publicó una foto que despejó cualquier duda. En la misma se los puede ver a Wanda y Mauro cenando juntos en un lujoso restaurante porteño, sin compañía de hijos ni amigos. “Cena romántica”, tituló el periodista la imagen, haciendo alusión a que la pareja podría estar viviendo una nueva etapa en su relación.

Rápidamente, los usuarios comenzaron a comentar en la red social X su opinión sobre las contantes idas y vueltas de los enamorados. “Todo prensa”; “Ella ya no es feliz con él, algo pasa. Es narciso, él parece”; “Ella ni lo mira”; y “Ella juega a dos puntas, pero después la China es la rompe hogares”, fueron algunos de los comentarios y observaciones que inundaron la plataforma.

Ángel De Brito dio a conocer imágenes exclusivas de la cena romántica de Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: Instagram @angeldebritooki)

Este reencuentro se suma a una serie de publicaciones en redes sociales que ya hacían pensar a todos que su reconciliación era posible. Hace unos días, Mauro compartió fotos y videos en los que se veían elementos familiares y el nuevo integrante del clan, un perro salchicha, descansando en lo que parecía ser la cama matrimonial de la pareja.

Sin embargo, la publicación que más llamó la atención fue la de una imagen de Wanda en ropa interior, recostada sobre el pecho del futbolista, acompañada de un mensaje críptico que desató todo tipo de reacciones: “Para vos que leés, para él, para ella, para ustedes, para ellos, para todos... les deseo buenas noches o noches buenas”.

Icardi volvió a la Argentina y subió una foto con Wanda Nara (Foto: Instagram @mauroicardi)

Se cree que ese mensaje estaría dirigido a los periodistas, quienes en los últimos días sacaron a la luz una foto de Wanda Nara a los besos con Elian Valenzuela, más conocido por su nombre artístico, L-Gante. En la imagen se los podía ver abrazados frente a la basílica de Lujan, dándose un romántico beso. Esta postal habría sido tomada por gente cercana al entorno del cantante, y aunque distintas versiones afirman que es reciente, nadie pudo confirmarlo con certeza.

Este escándalo ayuda, sin lugar a dudas, al programa que conduce la modelo, Bake Off Famosos Argentina (Telefe). La semana pasada, la producción decidió invitar al show a L-Gante, haciendo que todo el mundo estuviera expectante por lo que pudiera pasar entre ambos. Fue ahí donde Wanda Nara aclaró que son muy amigos y contó por primera vez los motivos de su pelea más grande.

El sugerente posteo de Mauro Icardi con Wanda Nara (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Un día, como en todas las historias lindas, hubo una situación que a mí me dolió mucho (...) Nos dejamos de hablar y de ver porque se sacó una fotito con otra persona”, explicó la mediática haciendo alusión a la postal que el artista de RKT se tomó con la China Suárez. “A mí me pareció una traición en la relación y nos dejamos de hablar. Ahora somos muy amigos”, agregó.

LA NACION