Calu Rivero conoció a Willem Dafoe en Uruguay y compartió el especial momento en redes: “Fan de la situación completa”

Calu Rivero sorprendió a sus seguidores al compartir un momento muy especial que vivió recientemente y que no tardó en generar repercusión en redes sociales. La actriz mostró imágenes del encuentro con uno de sus actores favoritos de Hollywood, Willem Dafoe, quien se encontraba en Uruguay por su participación en el JIIFF, el Festival Internacional de Cine que se desarrolla en José Ignacio y Pueblo Garzón.

Cabe destacar que el actor estadounidense se encuentra en la región para promocionar The Souffleur, la película del director argentino Gastón Solnicki, que se estrenó en Argentina con una función especial el 31 de enero en el MALBA. Según se confirmó, la película tendrá proyecciones durante febrero en el mismo museo.

Willem Dafoe regresó a la región para acompañar el estreno de la película que protagoniza

A través de sus redes sociales, Calu Rivero, quien estuvo presente para seguir de cerca el evento, compartió una serie de postales junto al actor de “Pobres criaturas” y dejó en evidencia la emoción que le generó ese encuentro tan esperado.

“Fan de la situación completa. De estar ahí, de escuchar, de mirar de cerca”, comenzó diciendo, demostrando su alegría por haber compartido esa experiencia. “De conocer a un actor que es pura presencia. Y a un director argentino que trabaja desde un lugar que me interpela profundamente: se anima, se atreve, confía… y llega lejísimos”, continuó, destacando tanto a Willem Dafoe como al director Gastón Solnicki.

La actriz argentina coincidió con Willem Dafoe en el marco de la presentación de The Souffleur (Captura: Instagram @lacalurivero)

En las imágenes que publicó, Rivero posó junto a Dafoe y Solnicki, reflejando su profunda admiración por ambos. Además, la actriz compartió la sensación que le dejó haber escuchado la presentación del film y el intercambio posterior. “Y confiar. En el proceso, en el otro, en lo que aparece cuando nadie intenta controlar del todo”, expresó.

Calu Rivero compartió imágenes de su encuentro con el actor estadounidense (Foto: Instagram @lacalurivero)

“Salí del debate con el corazón un poco más abierto. Y con más ganas de esa forma de estar en el mundo. ¡Gracias!”, cerró Calu. En pocos minutos, el posteo se llenó de “me gustas” y de mensajes de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus seguidores, que celebraron la oportunidad que tuvo de participar del evento.

Willem Dafoe y la película que lo trajo de regreso a la Argentina

Se trata The Souffleur, del director argentino Gastón Solnicki

Willem Dafoe regresó al país para presentar The Souffleur, la película que protagoniza y que marca un encuentro creativo con el director argentino Gastón Solnicki. En el film, el actor interpreta a Lucius, el gerente de un histórico hotel de Viena que, tras más de 30 años de trabajo, se enfrenta al final de una etapa cuando el establecimiento es comprado por un desarrollador inmobiliario argentino, interpretado por el propio Solnicki, con la intención de demolerlo y transformarlo por completo. A partir de ese quiebre, el personaje intenta resistir al cambio apoyado en amigos, empleados fieles —en su mayoría no profesionales— y mientras lidia con una relación compleja con su hija.

En diálogo con LA NACION, Dafoe reflexionó sobre el espíritu que lo llevó a involucrarse en este proyecto y su manera de entender el cine. “Siempre tengo curiosidad por alejarme de la narrativa tradicional, porque el gran poder del cine está en su poesía. No se trata solo de contar historias, que son hermosas pero a veces nos hipnotizan tanto que dejamos de pensar. Lo que más me gusta al ver una película es preguntarme todo el tiempo qué es eso y qué está pasando”, explicó el actor.

Willem Dafoe y Gastón Solnicki en el rodaje de la película The Souffleur

En ese marco, con 70 años recién cumplidos, Dafoe habló del paso del tiempo y la nostalgia. Ante la pregunta sobre si ese sentimiento lo atraviesa en la vida real, respondió con humor: “Volví ayer a Buenos Aires y sentiré nostalgia mañana mismo. Estuve aquí varias veces en los últimos 10 o 12 años. Claro que tengo nostalgia, pero también soy actor. Dejamos todo el tiempo nuestra vida atrás para dar un salto hacia otra vida. Y cuando esa vida termina hay que hacer espacio para la siguiente. Yo recuerdo mi vida a través de las películas porque puedo localizar mis emociones según donde estaba y qué película filmaba en ese momento”.