Yanina Latorre adelantó nuevas revelaciones sobre la separación de Fernando Gago y Gisela Dulko

Invitada a Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), Yanina Latorre habló sobre la separación de Fernando Gago y Gisela Dulko y adelantó que tiene más detalles sobre la supuesta infidelidad por parte del exfutbolista a la extenista.

Asimismo, la periodista de espectáculos se refirió a otro tema que fue noticia esta semana: el testimonio de Mavys Álvarez, la mujer cubana que siendo menor de edad mantuvo un vínculo con Diego Maradona, y comparó el caso con la denuncia realizada por Thelma Fardin contra Juan Darthés.

“¿Cuál creés que fue la noticia de esta semana?”, le preguntó sin anestesia Juana Viale a Latorre. Rápidamente, la panelista respondió: “La de Gago”, en referencia a la polémica en torno a su separación. Luego siguió: “Qué horror. Estoy indignada”.

La prensa inglesa se hizo eco de la escandalosa separación entre Fernando Gago y Gisela Dulko Álbum familiar

Latorre contó brevemente qué sucedió: “[Dulko] lo encontró a él y a la mejor amiga en su casa, por no decir en la cama. Tenían hijos y un matrimonio divino”. La tercera en discordia, Verónica, mandaba a sus hijos al mismo colegio que Dulko y Gago y mantenía una relación de amistad con la exdeportista.

La noticia tomó por sorpresa a Ana María Picchio, quien también estaba en la mesaza como comensal. La actriz consideró que por la forma en la que Dulko se enteró, había sido todo “a propósito” y Latorre la apoyó: “Para mí también, porque hay tantos lugares otros para hacerlo”. Luego, la panelista contó que Dulko encaró a Gago, él admitió lo sucedido y “a los tres días” se fue a vivir con la amante.

“Es perverso, porque hay un montón de lugares para llevar a la amante y hay un montón de mujeres para tener de amante, que no sean la amiga de tu mujer”, consideró Latorre, quien adelantó: “Creo que va a traer más cola, porque tenemos más cosas… Viste que empieza a caer todo”. Sin embargo, no adelanto de qué tipo de información se trata.

El testimonio de Mavys

Respecto del testimonio de Mavys Álvarez, quien relató ante un canal estadounidense que cuando tenía solo 16 años inició una relación con Diego Maradona, Latorre observó: “Ella esta semana estuvo en Miami y contó todo. Es un tema muy delicado y controversial. La familia de Diego sigue muy enojada y yo las entiendo, porque escuchar esto es muy duro, pero ellas no tienen nada que ver y no son las culpables”.

La cubana reveló que fue él quien la introdujo al consumo de drogas y que el astro de fútbol la golpeaba.

Mavys Álvarez y Diego Maradona

“Según cuenta Mavys, a Maradona e salían a buscar chicas de 14, 15 y 16, se las llevaban a la casa, para drogarse, para hacer orgías. Y parece que de ella ‘se enamoró'. Yo no entiendo que un señor grande se enamore de una chica 16... me parece como antinatural, la chica es una nena en las fotos”, indicó Latorre y añadió: “Ella está terminó viviendo muy mal en Miami. Es empleada doméstica y no le va bien. Ella cuenta un drama”.

“Seguimos siendo machistas, porque la están criticando mucho. Que por qué ahora y no antes, que por qué cobro (por brindar la entrevista), que nadie la obligó... Tenía 16 años, y aparte la víctima sabemos que denuncia cuándo puede y cómo puede, no necesariamente te das cuenta en el momento. A ella la llevaba en la mamá y la abuela”, aclaró.

Latorre contó que hay una denuncia penal de una ONG, “porque es abuso”. “Por más que en Cuba sea legal (mantener relaciones con una persona de 16 años), moralmente… son los derechos humanos”, expresó la panelista.

“Es un tema delicado, pero así toda la gente sigue defendiendo a Diego”, sostuvo Latorre y comparó la situación con la denuncia por abuso sexual realizada por Thelma Fardin contra Juan Darthés, su excompañero en la serie infantojuvenil Patito Feo.

“Es lo mismo... es la misma denuncia. Dicen que no, porque Fardin no quiso y esta chica sí quiso. Pero esta chica (por Mavys) no es que quiso, no le quedó otra”, afirmó. “[Mavys] es una víctima del sistema, ni de crecer ni de tener una casa mejor ni de comer”, completó en referencia a la realidad y las oportunidades que se viven en la isla.