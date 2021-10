Ximena Capristo se sumó al escándalo de Fernando Gago y Gisela Dulko: “Entreno en el mismo gimnasio”

Ximena Capristo dio una entrevista en Los ángeles de la mañana (eltrece) en la que habló de su presente, pero sobre el final de la nota sorprendió con una picante declaración sobre la separación entre Fernando Gago y Gisela Dulko.

Luego de que Ángel de Brito asegurara que ella “tenía tantas cosas que contar” y que algún día se tenía que sentar en el estudio para compartir su información, la exparticipante de Gran Hermano se tapó la boca y respondió con evasivas.

“Hay cosas que no se cuentan. Pero quiero felicitar ahí a Cinthia Fernández porque dijo cosas muy ciertas respecto de lo de Gago y todo eso. De ahí no digo más nada”, deslizó para no profundizar, pero ante la insistencia de la panelista para que revelara todo lo que sabía accedió a explayarse.

Según trascendió, la relación entre Fernando Gago y Gisela Dulko se quebró por una infidelidad del exfutbolista Archivo

“Cuando otra persona dice cosas que son ciertas y que muchos la han criticado…”, aseveró Capristo sin terminar de formular la frase. Enseguida, Fernández le preguntó si estaba cerca de Los Castores (Nordelta), el barrio donde vivía la pareja. “No, yo entreno en el mismo gimnasio”, detalló. Ante la consulta de Yanina Latorre sobre si conocía a Verónica, la tercera en discordia, aseguró que todo se daba en el entorno deportivo.

Ximena Capristo comentó el escándalo del momento

“Somos un grupo de chicas muy grande, obviamente que sabemos un montón de cosas. Nos conocemos mucho y lo que contó Cinthia hizo como una bomba ahí en el gimnasio”, expresó. Por otro lado, afirmó que si bien a veces no coincide con la panelista, ahora la felicitaba por lo que había decidido exponer.

Qué se sabe de la separación de Gago y Dulko

Fernández reveló está semana que la extenista y el exfutbolista se habían separado en medio de un escándalo. “Fue por una infidelidad por parte de él”, lanzó, mientras aclaraba que “no es la primera vez” que se ven envueltos en este tipo de rumores. “El tema es que él le fue infiel con su mejor amiga, con alguien del grupo de mamis del colegio”, sumó.

Días después, la panelista también dio a conocer “una situación muy jugosa” que se vivió en la puerta del colegio de los hijos del matrimonio, que involucró a Verónica junto a otras madres. “Todo esto transcurre entre el barrio Los Castores y el colegio Northfield. Sus hijos iban ahí y ahora ella (Gisela) los cambió a un colegio de San Isidro”, detalló.

La separación de Fernando Gago y Gisela Dulko

“El rumor es que esta señorita (Verónica) habría ido a buscar al colegio a sus hijos (tiene dos) y una mamá le dijo: ‘Che, no da que vengas así vestida provocando a todos los tipos’”. Según señaló Cinthia, Verónica “es fit, está súper marcada y tiene un lomazo”. Y completó: “Salta del fondo una mamá y dice: ‘Sí, si total ya te acostaste con mi marido’. Y no termina ahí, porque otra mamá habría saltado para decir: ‘Y con el mío también’. Se armó un escándalo en la puerta del jardín”.

El miércoles, la exprecandidata a diputada nacional anunció: “Verónica ya no es más amante, es la actual mujer. Están de novios”. Además, develó que el exmarido de ella se enteró de la infidelidad a través el programa conducido por Ángel de Brito. “Se enteró por mí. O sea, ella le negó a muerte la infidelidad hasta hace dos días. Ella se lo negaba a muerte y le decía que eran rumores. Igual ellos estaban separados por el episodio de la puerta del colegio”, aseguró Fernández.

En ese momento, Pía Shaw corroboró lo expresado por su colega minutos antes: “Ella (por Verónica) ya vive en la casa de Gago. Viven juntos”.