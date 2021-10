Mavys Álvarez respondió si tuvo hijos con Diego Maradona

Mavys Álvarez fue noticia en todo el mundo en los últimos días tras sus declaraciones sobre la relación que mantuvo con Diego Maradona siendo menor de edad. En diálogo con América Tevé, el canal 41 de Miami, Estados Unidos, la mujer dio detalles desconocidos sobre su vínculo con el exfutbolista en Cuba cuando tenía apenas 16 años.

A lo largo de la entrevista, emitida en una serie de cuatro entregas, Álvarez contó cómo fue su experiencia con el Diez y reconoció que la introdujo al consumo de sustancias. “Él se sentía solo y probé la cocaína por complacerlo. Ese fue el error más grande de mi vida”, dijo. Además, reveló que Maradona consiguió un permiso de Fidel Castro para que ella pudiera acompañarlo en un viaje a la Argentina y otras curiosidades del tiempo que compartieron juntos, a comienzos de la década de 2000. Durante la profunda conversación, el periodista le preguntó sobre un tema sensible: la posibilidad de que sus hijos fueran producto de su unión con el deportista.

Mavys Álvarez respondió si sus hijos son o no de Diego Maradona

“¿Pensaste en tener hijos con Maradona?”, le consultó. Mavys se sinceró: “En mi ilusión sí, si lo pensé. Me hice pruebas de embarazo incluso, porque se me atrasaba el período, pienso que tal vez fue por las drogas”. Y agregó entre lágrimas: “En mi mente yo en ese momento no estaba bien, no estaba bien”. “¿Y él que pensaba sobre tener hijos?”, indagó el entrevistador. “Él quería tener hijos, por lo que él me dijo quería”, afirmó Álvarez.

Tras un silencio en el estudio, el conductor lanzó: “¿Tus hijos no son hijos de Maradona?”. La cubana respondió con seguridad: “No”.

Mavys Álvarez y Diego Maradona junto a Fidel Castro; el mandatario cubano les concedió un permiso para que pudieran viajar juntos a la Argentina

El fin de la relación

Tras repasar las difíciles situaciones que atravesó durante su noviazgo, la cubana confesó que se arrepintió del vínculo: “Me sentí bien en momento, pero cuando conocí las drogas todo cambió en mi vida, y nada fue para bien”. Y detalló cómo terminó la relación.

“Yo fui dejando las drogas por mí misma. Fue duro. Pero me ayudó mucho que él viajara, porque cada vez que pasaba tiempo fuera era tiempo que yo estaba limpia, pero me refugiaba mucho en el alcohol y, cuando no me drogaba, tomaba. Fue bien difícil para toda mi familia”, narró con gran pesar.

Mavys Álvarez y Diego Maradona se distanciaron en 2005

Luego, se detuvo en un viaje de Maradona en 2005. “No recuerdo a dónde se fue de viaje, pero pasaron meses sin que me llamara ni respondiera a una llamada. Me llamó un día a las tres de la mañana, y yo recién me había enterado que estaba embarazada”, recordó. La llamada fue tensa.

-Hola Mavys.

-Sí, digame.

-Hola, Mavys, habla Diego.

-Sí, ya sé. ¿Qué querés?

Según su relato, el astro del fútbol se quedó mudo, y ella le cortó el teléfono.