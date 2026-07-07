Yanina Latorre dio detalles del nuevo trabajo de Mauro Icardi lejos del fútbol: “Ahora entiendo sus nervios”

Tras el tenso cruce plagado de insultos que tuvieron a través de las redes sociales, Yanina Latorre volvió a cargar contra Mauro Icardi y sacó a la luz las novedades de su vida profesional que no están precisamente vinculadas con su carrera deportiva. Durante la emisión del lunes 6 de julio de Sálvese quien pueda (América TV), aseguró que el futbolista presentó ante la justicia su nuevo contrato laboral para poder regresar a Turquía y dio detalles de su nueva faceta de influencer.

“Icardi consiguió trabajo”, anunció Latorre. “Lo que no sé es si se retira del fútbol o el fútbol lo retiró”, comentó, puesto que hasta el momento la continuidad del futbolista en el Galatasaray no está garantizada. “Por eso ahora entiendo, pobre, que hace cinco días que está como muy enajenadito, insultándome sin parar. Ahora entiendo sus nervios. Me dice: ‘Vieja, cornuda, mala periodista...’ todo eso te grafica a vos. Para ser un crack, tenés que serlo adentro y afuera de la cancha”, lanzó con ironía.

Según Latorre, Icardi firmó contrato para ser el embajador de un centro de estética de Turquía en el cual se atiende la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

Indicó que Icardi presentó en el juzgado su nuevo contrato laboral para poder habilitar su regreso a Estambul. ¿De qué se trata? “A partir de ahora es embajador de una marca, es influencer”, anunció Latorre. Dijo que el futbolista presentó ante la justicia el contrato que firmó con Cosmedia Clinic, un centro de estética ubicado en Estambul que ofrece tratamientos capilares, dentales y estéticos, en el cual María Eugenia “China” Suárez se realiza tratamientos estéticos.

Yanina Latorre reveló cuánto cobraría Mauro Icardi como influencer

“Pobre ella, que quería un jugador que gane 10 millones al año y terminó con uno de 100 mil euros por los tres meses”, enfatizó la conductora para exponer la remuneración total que recibirá Icardi por los tres meses de trabajo con la clínica en cuestión, siempre y cuando cumpla con las exigencias del contrato. Además de generar contenido promocional en sus redes sociales y visitar las instalaciones dos veces al mes, debe, según lo que leyó Latorre, “comportarse de manera profesional y abstenerse de cualquier conducta que pueda dañar la reputación o prestigio de la compañía”.